¿Se pierde la final? Diego Vásquez podría ser sancionado por sus críticas tras el Motagua vs Olimpia

Diego Martín Vásquez mostró su enfado en el juego de ida de la Gran Final de Motagua contra Olimpia, la cual terminó empatada 1-1 y que según el entrenador el mal trabajo del árbitro Selvin Brown provocó que el resultado no fuera a favor de su equipo, además de lanzar más cuestionamientos.

Vásquez se mostró muy enfadado, fiel a su estilo no se guardó nada y no es la primera vez que lo hace, incluso hay que recordar que ya fue sentenciado por la Liga Nacional de Honduras que hace unos meses lo advirtió y le hizo conocer que de volver a tomar esa actitud sería suspendido.

¿Diego Vásquez se perderá la final?

Desde que se dieron sus declaraciones comenzó a surgir la duda si sería castigado y por ende suspendido para el juego de este domingo 22 de diciembre, tomando en cuenta que el 8 de agosto la Comisión de Disciplina lo sentenció por dar otra polémica conferencia de prensa.

Sin embargo, para evitar cualquier rumor o mal entendido, el castigo se le aplicaría hasta el próximo torneo y no para el partido que definirá el campeón del torneo Apertura 2024-25, por lo que no tendría problemas para estar en el banquillo mañana.

La sanción podría ser que se pierda dos partidos pero podría apelar en caso de que Motagua utilice su recurso y cumpla el 50 por ciento del castigo. De momento, Motagua puede estar tranquilo ya que tendrá a su entrenador en la final de vuelta en la que intentará quitar la paternidad de Olimpia.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Diego Vásquez?

“Sigue pasando lo mismo, en el área de ellos juegan al básquet y sigue pasando lo mismo, una mano, un offside que no fue, le cortaron a Rubilio con tres puntos en la boca y el árbitro lo mira y sigue como si no pasa nada. La verdad que no sé, lo tienen que comentar ustedes, lo dijimos antes y sigue pasando lo mismo; es difícil el tema, mientras no haya un precedente va a seguir igual, yo creo que Jack Rodríguez está desde que yo juego, no se qué hace ahí, y el hijo de Salinas que todo mundo sabe de qué color es, es terrible”, dijo.

