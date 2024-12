El tremendo enfado de Diego Vásquez con el arbitraje del Motagua vs Olimpia

Hoy se disputó la ida de la final del torneo Apertura 2024 de la Liga Nacional de Honduras en la que Motagua y Olimpia empataron 1-1 en el estadio Nacional Chelato Uclés, pero que lamentablemente se vio empañada por la polémica y que afectó a los locales causando la molestia de Diego Vásquez.

Vásquez no se guardó nada en la conferencia de prensa y no dudó en cuestionar a Selvin Brown, de quien ayer manifestaba tenía temor y para su mala suerte le jugó en contra luego que no marcara una mano dentro del área y que pudo haber cambiado la situación.

El enfado de Diego Vásquez

El entrenador de los azules lamentó lo sucedido en el terreno de juego, incluso se mostró resignado porque a su punto de vista siempre pasa lo mismo e incluso acusó a los jugadores de Olimpia de jugar “basquetbol” dentro del área, refiriéndose al contacto con la mano.

“Sigue pasando lo mismo, en el área de ellos juegan al básquet y sigue pasando lo mismo, una mano, un offside que no fue, le cortaron a Rubilio con tres puntos en la boca y el árbitro lo mira y sigue como si no pasa nada”, dijo.

“La verdad que no sé, lo tienen que comentar ustedes, lo dijimos antes y sigue pasando lo mismo; es difícil el tema, mientras no haya un precedente va a seguir igual, yo creo que Jack Rodríguez está desde que yo juego, no sé qué hace ahí, y el hijo de Salinas que todo mundo sabe de qué color es, es terrible”, añadió.

“Siempre queremos más, íbamos ganando el partido y no pudimos defender el resultado, en esa parte defendimos muy atrás y debidos de estar parados más adelante; muchas veces es mérito del rival. En el segundo tiempo nos posicionamos más adelante y terminamos haciendo un mejor partido, siempre hay detalles que mejorar”, finalizó diciendo sobre el resultado.

