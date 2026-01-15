Rodrigo de Olivera sacude el mercado de fichajes y define el club donde jugará tras llevar el caso a la FFH

Rodrigo de Olivera está esperando la notificación final de la Federación de Fútbol de Honduras con su caso, luego de que Olancho aseguró que debe pagar su cláusula de 60 mil dólares.

Motagua no quiere pagar esta cantidad y por eso elevó el caso a la FFH para recibir el finiquito final que lo pueda dejar jugar en el Ciclón Azul.

La FFH tiene la última palabra con Rodrigo de Olivera

Tanto el representante como el abogado de Rodrigo de Olivera acudieron a la federación a denunciar la cláusula anticonstitucional que le aplicaron en Potros y en las próximas horas recibiría el finiquito.

El Estatuto del Jugador de la FIFA lo ampara para ser agente libre y así llegue al Motagua.

De Olivera espera el documento legal para firmar con Motagua, el contrato está hecho y el uruguayo ya entrena con el club.

Se habló de un interés de Olimpia, pero desde el club lo negaron: “No han habido pláticas acerca de este jugador. Actualmente tenemos tres buenos delanteros que han dado mucho a la institución y esperamos contar con ellos para la siguiente etapa”, expresó el vicepresidente Mario Villeda.

Motagua ya tiene la palabra de Rodrigo y nada va a cambiar, el Azul Profundo ya tiene el fichaje que más quiere.

