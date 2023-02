El legionario hondureño Rubilio Castillo fue presentado de manera oficial en su nuevo equipo, el Nantong Zhiyun FC de China, que en la última temporada ascendió a la Superliga tras acabar en la tercera colocación de la League One en el curso 2022.

Cabe recordar que el catracho había estado en litigio con la entidad asiática, aunque acabó perdiendo el caso (que llegó hasta la FIFA) y fue inhabilitado de toda actividad desde agosto del año pasado (lo que le impidió jugar con el Deportivo Pasto de Colombia).

Tras un acuerdo con el elenco de Jiangsu, el centroamericano firmó por 12 meses y podrá volver a sumar minutos, algo que no hacía desde el 30 de mayo (jugó cinco en la victoria de Comunicaciones por 1-0 ante Municipal). Será su primera experiencia en este continente.

En el ámbito internacional también supo vestir las camisetas de los mencionados cremas; Tondela de Portugal; Royal Pari de Bolivia; Saprissa de Costa Rica y Correcaminos de México. En su patria, en tanto, defendió los colores del Motagua; Vida y Deportes Savio.

La competición en China aún no ha comenzado, por que Rubilio no debutará en el corto plazo: deberá integrarse a la pretemporada y ganarse un lugar en el once titular de cara al arduo certamen.