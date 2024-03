Reinaldo Rueda siente vergüenza por la derrota de Honduras vs Costa Rica en el repechaje de la Copa América 2024

La Selección de Honduras cayó 3-1 ayer ante su similar de Costa Rica y con esto se despidió de las opciones de ir a la Copa América 2024 en el repechaje que se disputó en el Toyota Stadium de Frisco, Texas. Este resultado dejó bastante afectado al entrenador Reinaldo Rueda quien lamentó lo sucedido.

El seleccionador de los hondureños dio la cara tras la derrota contra los ticos, en el que analizó lo vivido en Texas y fue claro en decir que siente vergüenza, ofreció disculpas a los aficionados por no lograr el objetivo y ahora espera levantar el animo del equipo para el inicio de la Eliminatoria Mundialista.

Avergonzado por la derrota ante Costa Rica

“Muchas gracias a la afición y presentarle todas las disculpas. De verdad que siento una vergüenza grandísima, porque no pudimos brindarle lo que queríamos con un escenario que se daba para seguir con la ilusión de estar en esa Copa América. Creo que un primer tiempo parejo porque quizá la situación compleja fue no haber asimilado el 1-1 no lo asimilamos, la emotividad nos traicionó en una situación de bola parada que genera la imprecisión de Rougier”, dijo.

“Ese 1-1 no lo asimilamos, nos llenamos de desconfianza, quisimos hacer cosas que no debíamos de haber hecho. Empezamos un segundo tiempo igual, pero después Costa Rica es muy preciso con dos goles en menos de 10 minutos, no nos encontramos, tuvimos una o dos situaciones más en el gol de Michaell Chirinos”, agregó.

Sobre los errores cometidos analizó: “Quizá por el tema que está manejando de señalizar un error de uno contra uno, es quizá eso que no asimilamos en lo colectivo. Ninguno de los tres goles fue producto del juego aéreo y nos faltó ganar los rebotes. Lo otro, ustedes vieron que para el segundo tiempo que el árbitro corrigió, había mucha simulación”.

¿Cómo levantar el animo para la Eliminatoria Mundialista?

“Hay que reconstruir en esta dura prueba, es un golpe muy fuerte para todos, esta Copa América era un objetivo intermedio camino a la clasificación al Mundial, va a ser que lo asimilemos con este duro golpe, que esto nos sirva para reconstruir el camino”, finalizó.

Honduras volverá a jugar el próximo martes 26 de marzo, cuando a las 18:30 horas enfrente en un partido amistoso a El Salvador, que se disputará en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas.

