La Selección de Honduras vio cómo sus esperanzas de participar en la Copa América 2024 se diluían en el Estadio Nacional de Costa Rica, donde sucumbió por un marcador de 3-1 en el repechaje. Con este resultado, la “H” se despide del sueño de disputar por segunda vez en su historia este prestigioso torneo continental. David Faitelson siguió de cerca este compromiso y fue contundente luego del marcador final.

El inicio del encuentro prometía un desenlace diferente. Honduras salió al campo con ímpetu, mostrando un juego dinámico y generando ocasiones de peligro. Sin embargo, la alegría duró poco. Costa Rica, con el paso de los minutos, se adueñó del ritmo del partido y comenzó a tejer su red.

Un gol tempranero de Keysher Fuller encendió las alarmas en la defensa hondureña. A pesar del esfuerzo por igualar el marcador, la “H” no encontró la fórmula para vulnerar la portería costarricense. Al contrario, dos goles más en la segunda mitad, obra de Anthony Contreras y Jewison Bennette, sentenciaron la suerte del equipo hondureño.

El descuento de Kevin López llegó demasiado tarde para cambiar el destino del encuentro. La ilusión de la Copa América se esfumó una vez más para Honduras, que deberá esperar una nueva oportunidad para volver a este torneo continental.

¿Qué dijo David Faitelson sobre la Selección de Honduras?

“Costa Rica y Canadá completan a los calificados para la Copa América… Al final, no falta nadie. Hace tiempo que el futbol hondureño se ha rezagado”, expresó David Faitelson a través de su cuenta oficial de X.

¿Qué dijo Reinaldo Rueda tras la derrota de Honduras ante Costa Rica?

“Quise fortalecer esa decisión con ese conocimiento, ante una decisión antipopular que el gran sacrificado es Rougier por su condición de nacionalizado. Soy el máximo responsable de esta situación dura y difícil que estamos viviendo, y esa apuesta no me salió, me salió podrida”, afirmó.

