La Selección de Honduras tuvo varias bajas para el partido de ayer contra Costa Rica y el cual perdió 3-1, quedándose sin opciones de ir a la Copa América 2024. Una de las alternativas que uso Reinaldo Rueda, fue la del portero argentino nacionalizado hondureño Jonathan Rougier.

La presencia de Rougier en el once inicial fue una gran sorpresa, pero lamentablemente su debut no fue el mejor, en especial porque encajó tres anotaciones, aunque lo peor es que un sector de aficionados lo responsabilizó de poder hacer más.

Reinaldo Rueda no dudó en salir en defensa de su jugador, pero también justificó la razón de su titularidad, aseverando que lo hizo en especial porque uso a varios defensas que juegan con él en Motagua, por lo que quería que hubiera conocimiento y buena comunicación en la zaga.

La razón de la titularidad de Jonathan Rougier

“Con lo de Rougier fue por toda la situación que se nos presentó después del 21 de noviembre y tener una defensa con Wesly Decas, Carlos Meléndez, Marcelo Santos, inclusive con el mismo Argueta, son dos hombres que juegan con Rougier, la buena comunicación, hay conocimiento”, aseguró.

“Quise fortalecer esa decisión con ese conocimiento, ante una decisión antipopular que el gran sacrificado es Rougier por su condición de nacionalizado. Soy el máximo responsable de esta situación dura y difícil que estamos viviendo, y esa apuesta no me salió, me salió podrida”, finalizó.

La Selección de Honduras volverá a jugar este martes 26 de marzo, cuando enfrente a su similar de El Salvador, por lo que quedará la duda si Rueda le vuelve a dar la confianza a Jonathan Rougier o apostará por Harold Fonseca.

