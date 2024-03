Concacaf | Honduras quedó afuera de la Copa América 2024 y los memes no perdonaron en redes

Fue una noche de desafíos y emociones encontradas ante la Selección de Costa Rica, donde la Selección de Honduras presenció cómo sus sueños de gloria se desvanecían ante la determinación de su rival. Con un marcador final de 3-1 en contra, la “H” vio cómo se esfumaban sus esperanzas de participar en la Copa América 2024, un torneo que representaba un anhelo compartido por jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

A través de las redes sociales los memes hicieron acto de presencia y castigaron a la Selección de Honduras tras quedarse afuera de la Copa América 2024. unque el camino haya llegado a su fin, queda el orgullo de haber luchado hasta el final y la certeza de que el fútbol siempre ofrece nuevas oportunidades para volver a brillar en el futuro.

Los memes castigaron a Honduras

Los aficionados no perdonaron a la Selección de Honduras en las redes sociales tras perder ante la Selección de Costa Rica y quedarse en las puertas de la Copa América 2024.

Reinaldo Rueda tras la derrota de Honduras ante Costa Rica

“Quise fortalecer esa decisión con ese conocimiento, ante una decisión antipopular que el gran sacrificado es Rougier por su condición de nacionalizado. Soy el máximo responsable de esta situación dura y difícil que estamos viviendo, y esa apuesta no me salió, me salió podrida”, afirmó.

