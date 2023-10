Reinaldo Rueda no se guardó nada a la hora de referirse a David Ruiz quien no estará con la Selección de Honduras

Reinaldo Rueda compareció hoy con los medios de comunicación en República Dominicana, previo al partido que sostendrá mañana la Selección de Honduras contra Cuba y en el que se jugará grandes opciones de estar en la siguiente fase de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Rueda fue cuestionado en dos ocasiones sobre el caso de David Ruiz, quien no atendió la convocatoria de la H aduciendo que tenía un problema digestivo, aunque varios rumores indicaron que fue porque analiza las opciones de jugar con Estados Unidos.

¿Cuáles fueron las palabras de Reinaldo Rueda?

“Lo de David lo hemos conversado. Conversé con él jueves, lo hice el domingo, todos saben que es un chico que está en un momento de una transición difícil, él quiere estar acá, pero también analizando muchas situaciones, tenemos que comprenderlo, rodearlo, apoyarlo, saber que es un chico que tiene que madurar, que no es la solución de Honduras”, comentó.

“Él es un talento importante que tiene el país, que ojalá lo podamos disfrutar y, en el momento que lo podamos tener, que él se adapte y responda bien. Son situaciones diferentes, no hay ningún pesar, tenemos que construir, hay otros jugadores importantes, David Ruiz está en ese momento difícil de transición, hay que comprenderlo”, agregó.

¿Qué le dijo a David Ruiz?

“Le dije que yo quería tenerlo acá. Él en este momento mentalmente no esté acá, pero es no muy saludable porque estando acá corre el riesgo de lesionarse, entonces, mejor darle el tiempo, que lo asimile, el mejor amigo del hombre es el tiempo, si él lo considera después, miramos a ver si lo necesitamos, es cuestión de rodearlo, ayudarlo, de entenderlo y no pasa nada malo”, finalizó.