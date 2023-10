La noticia de la ausencia de David Ruiz en la selección de Honduras ha sacudido al fútbol hondureño de cara a los importantes enfrentamientos frente a Cuba en la Nations League de Concacaf. Poco después de conocerse que el talentoso volante del Inter Miami no respondería a la convocatoria para los encuentros contra los cubanos, una nueva versión sobre las razones de su ausencia ha salido a la luz.

Pedro Nery, representante del futbolista con sangre catracha, ha sorprendido al revelar en una entrevista con Deporte Total USA que el centrocampista no podrá estar presente debido a problemas de salud. Y además de alguna manera, despejar muchas dudas que se presentaron en torno al jugador.

El ragente aclaró también que el jugador está siempre dispuesto a formar parte de la selección hondureña, a pesar de que se ha sabido que Estados Unidos ha mostrado interés en convocarlo para ser parte de su equipo nacional.

¿Qué dijo el representante de David Ruiz?

“David Ruiz está mal ahorita, no está muy bien de salud. No estaba en óptimas condiciones para los duelos ante Cuba, estaba con problemas de gastritis. Él ya se está recuperando y no es un problema físico, es una cosa temporal. Ruiz no le ha dicho que no a la Selección, estaba todo bien“, aseveró Pedro Nery con Deporte Total USA.

“Estábamos esperando primero saber cuál era el problema. No queríamos hablar primero con la Federación sin saber, había que ir al hospital ya que Ruiz no estaba bien, pensábamos que era un virus, pero después de hablar con los médicos sabíamos que podíamos conversar con la Federación“, sentenció.

¿David Ruiz jugará para Estados Unidos?

“Como dije anteriormente en una entrevista, Ruiz puede jugar otros dos partidos con Honduras. No es eso el motivo, estamos pensando solamente en la salud del futbolista”, explicó su representante para Deporte Total USA.

“Ahora mismo él está triste por no poder jugar ahorita con la Selección de Honduras, estaba feliz de representar a su país y jugar. Pero hay que pensar en el jugador, no tiene nada que ver de las otras noticias que están hablando”, sentenció el representante del jugador con este mensaje para los catrachos.