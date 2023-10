En las últimas horas, se extendió un manto de duda sobre la situación de David Ruiz con la Selección de Honduras. Esto luego de que no se uniera al resto de sus compañeros en la concentración previa a los duelos con Cuba, por las jornadas 3 y 4 de la Liga de Naciones de CONCACAF 2023-24.

Luis Brevé, gerente de la ‘H’, habló con Diario Diez y reveló que “él tenía programado salir el día domingo para llegar aquí directamente a Santo Domingo, pero nos enteramos por medio de la agencia de viajes con la que trabajamos que él no tomó el vuelo (…) Le pusimos un nuevo ticket para que se uniera a la concentración, pero no hemos tenido respuesta de él ni del club”.

¿Honduras o Estados Unidos? Esto dijo David Ruiz

Cuando desde el programa Despierta América le preguntaron si en el Mundial 2026 jugaría para la Bicolor o los norteamericanos, Ruiz respondió: “Es una decisión que todavía no he tomado, es difícil porque nací aquí y mis padres son hondureños. Todavía tengo las puertas abiertas y no me he decidido”.

Si bien el futbolista de 19 años venía barajando desde hace tiempo la posiblidad de representar al país donde nació, Diez reveló que Gregg Berhalter, técnico de la Selección de Estados Unidos, envió a dos visores al juego que Inter Miami perdió 1-0 contra Cincinnati por la MLS para que lo convencieran.

¿Qué debe suceder para que Honduras amarre a David Ruiz?

En septiembre de 2020, la FIFA aprobó un cambio reglamentario que le permite a los jugadores representar a una segunda selección absoluta, aunque sólo si han disputado menos de tres partidos —tanto de FIFA como de entidades continentales— con su primera selección antes de cumplir 21 años.

Eso sí, tienen que pasar tres años desde que tuvieron lugar esos juegos. Y en el caso de Ruiz, ingresó al minuto 71 en la goleada 4-0 de la ‘H’ sobre Granada, por la Nations League, del pasado 12 de septiembre. Así es que estos duelos con Cuba del 12 y 10 de octubre hubieran sido ideales para blindarlo.

Ante la ausencia del futbolista de las Garzas, se decidió que Elison Rivas, defensa de Real España, ocupe su lugar en esta fecha FIFA: “Viajó acá cuando nos enteramos que David Ruiz no había tomado el vuelo y así tener un jugador más en caso que él no tomara el vuelo”, explicó Brevé.