Todo Motagua consternado con lo que dijo Javier López tras el error que cometió Marlon Licona ante Cartaginés

Javier López dio la cara tras la derrota de Motagua ante Cartaginés, el entrenador con un semblante caído dio una conferencia de prensa que duele porque la derrota fue otra vez en los minutos finales, un tema que tiene que trabajar y mucho.

López le puso el pecho a las balas y habló del error de Marlon Licona que provocó la derrota 1-0 y que los obliga a remontar en la vuelta del próximo martes en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

ver también “No es de Marlon Licona”: señalan al verdadero culpable de la derrota de Motagua ante Cartaginés

¿Qué dijo Javier López luego de caer ante Cartaginés en el repechaje de la Copa Centroamericana?

Falta de contundencia: “Las 3-4 ocasiones claras no las pudimos finales, otros 6-7 llegadas que no tomamos la decisión en el último pase. No creo que nos faltara profundidad. Para la vuelta vamos a buscar ganar en casa”.

Sobre el error de Licona: “Hay que atacar con muchísimo equilibrio, hoy lo hicimos a excepción de la jugada del gol. El próximo partido debemos hacer lo mismo que es ganar 2-0”.

Y agregó: “Al final son aciertos y errores, es un deporte que es así. En los últimos partidos hemos tenido errores, pero toca levantarse”.

ver también Motagua vs. Cartaginés: qué dice el reglamento de Concacaf sobre los goles de visitante y el formato si la serie queda empatada

Sobre el rival: “Fortaleza en el Cartaginés que siempre buscaron el marcador y los cambios aportaron cosas interesantes. De nuestro punto de vista no es el resultado que veníamos a buscar, hicimos muchísimas cosas bien”.

Publicidad

Publicidad

Lo que deben hacer en la vuelta: “En algunos parámetros ha sido el mejor partido desde que estoy en el equipo. Seguramente que mejorando el gol y el último pase estemos mucho más cerca de conseguir los resultados que queremos”.

Tweet placeholder