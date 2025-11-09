Es tendencia:
logotipo del encabezado
Reinaldo Rueda impacta a toda Honduras con lo que dice de Kervin Arriaga y Levante recibe el mensaje

Reinaldo Rueda habló del "Misilito" en la previa de los partidos que Honduras va enfrentar a Nicaragua y Costa Rica.

Reinaldo Rueda puso los pies sobre la tierra con Reinaldo Rueda.
Kervin Arriaga está siendo uno de los mejores jugadores de la actualidad y Reinaldo Rueda le ha dejado un mensaje que lo pone en su sitio a pesar del buen nivel que tiene en el Levante de España.

El colombiano fue consultado por el momento que vive “El Misilito” y aseguró que el volante debe mantener la cordura para no irse arriba.

¿Qué dijo Reinaldo Rueda sobre Kervin Arriaga?

Arriaga es titular indiscutible en el Levante y un inamovible en las alineaciones de Julián Calero, quien le ha tomado un gran cariño.

“Ni nosotros autoengañarnos, ni crear falsas expectativas o falsos ídolos por un partido o por un gol. Creo que nos hace daño a todos, le hace daño a ellos. Ellos saben que no”.

El mensaje es claro para un Kervin que viene convirtiendo en una figura indiscutida de la afición granota.

“Con Kervin hablé esta semana justo eso. Que no te la creas, ¿no? Así también, rapidito, porque ustedes saben que en esta profesión estamos expuestos a eso, a ser ídolos y a las 24 horas ser villanos. De modo que creo que esa debe ser la exigencia de todos ellos”, aseguró Reinaldo Rueda.

Seguramente “El Misilito” ha recibido el mensaje de buena forma, ya que Reinaldo Rueda tiene mucha experiencia trabajando con grandes jugadores como lo hizo con Carlos Pavón, David Suazo, Rambo de León y otros más.

