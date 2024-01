Este sábado, Real España y Motagua abrirán la 2ª jornada del Clausura 2024 protagonizando un nuevo clásico en la Liga Nacional de Honduras. La Máquina tuvo un mejor debut que el Ciclón, por lo que arriba con cierto favoritismo. Sin embargo, hace cuatro partidos no pueden vencer a los capitalinos, que como plus contarán con el regreso de su goleador, Agustín Auzmendi.

Real España vs. Motagua: cuándo juegan, a qué hora, dónde y cómo ver el partido

Real España recibirá a Motagua mañana, sábado 27 de enero, a las 18:00 horas, en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Dicho encuentro será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por Deportes TVC, el nuevo canal de Claro.

Real España vs. Motagua: cómo llegan los sampedranos

El conjunto de Miguel Falero se estrenó visitando a un siempre difícil Vida y, para colmo, en una Estadio Ceibeño pasado por agua. Empero, a pesar del contexto, ganó 2-1 gracias al doblete del delantero panameño Carlos Small. Su segundo gol fue una obra de arte: levantó la pelota y la conectó en el aire con un violento derechazo que se coló en el ángulo de la portería Cocotera.

También les tocó sufrir en la segunda mitad, cuando los locales descontaron al 73′ y debieron resitir los embates con un hombre menos por la expulsión de Sebastián Hernández. Aunque al final fueron justos vencedores. “De la jornada inaugural me quedo con el sacrificio y la entrega de los jugadores”, indicó Falero.

Real España vs. Motagua: cómo llegan los capitalinos

Defensivamente arrancaron con el pie izquierdo los dirigidos por Diego Vázquez, pero empujados por el orgullo —y a pesar de un Harold Fonseca inspirado, que hasta le atajó un penal a Carlos Meléndez— rescataron un meritorio empate 2-2 ante Olancho. En el complemento, ya volcados al ataque, Walter Martínez (55′) y Yeison Mejía (72′) hicieron posible la hazaña.

Encuesta ¿Quién ganará el clásico? ¿Quién ganará el clásico? YA VOTARON 0 PERSONAS

Sin embargo, el técnico argentino no quedó conforme: “Del primer tiempo no rescato prácticamente nada. No me gustó para nada. No me gustó cómo manejamos la pelota, como estábamos parados, regalamos el penal (…). En el segundo mejoramos bastante y nos faltó poquito para ganarlo”, aseguró.

Real España vs. Motagua: último partido entre ambos

El último choque entre Real España y Motagua tuvo lugar el 28 de noviembre, en la fecha 15 del Apertura 2023. En aquella ocasión, las Águilas Azules se impusieron 4-1 con los tantos de Auzmendi, Mejía, Lucas Campana y Carlos Mejía. Para los Aurinegros descontó Óscar Rai Villa.

¡No te quedes atrás! Sigue de cerca las últimas noticias del fútbol centroamericano uniéndote a nuestro canal de WhatsApp.