Fue campeón con Alajuelense, se fue a un rival directo y ahora está amenazando el récord de un ex Saprissa

Allen Guevara está escribiendo uno de los capítulos más silenciosos, pero impactantes, del fútbol costarricense. Campeón nacional con Liga Deportiva Alajuelense, hoy defendiendo la camiseta de San Carlos, el experimentado extremo se encuentra a las puertas de romper marcas que parecían intocables y que hasta ahora pertenecen a históricos del balompié tico, incluido un ex Saprissa.

Tras el partido del pasado sábado ante Alajuelense, el “Cusuco” llegó a la impresionante cifra de 664 partidos disputados en el fútbol nacional, un número que lo coloca en el cuarto lugar histórico del ránking de jugadores con más encuentros en Primera División.

A solo doce partidos del podio histórico

El siguiente objetivo de Guevara está muy cerca. Con apenas doce juegos más, podría alcanzar el tercer lugar, actualmente en manos de Enrique Díaz Harvey, exfutbolista que pasó por Limón, San Ramón, Herediano y Saprissa, y que cerró su carrera con 776 partidos.

El panorama deportivo incluso juega a favor del sancarleño. Si San Carlos no logra clasificar a las semifinales del Clausura 2026, el equipo aún tendría 14 partidos por disputar, suficientes para que Guevara pueda meterse en el podio en este mismo semestre.

Allen Guevara cerca de hacer historia.

El récord absoluto también está al alcance

Pero la historia no termina ahí. El récord absoluto de más partidos en el fútbol costarricense también empieza a asomar en el horizonte. El primer lugar pertenece a Marvin Obando con 685 encuentros, seguido por Julio Fuller, exjugador de Limón y Cartaginés.

Publicidad

Publicidad

ver también Jugará en Costa Rica: el anuncio de un campeón del mundo que sacude a un grande del fútbol tico

Con contrato vigente hasta junio, Allen Guevara podría incluso soñar en grande. Si San Carlos le renueva por al menos un semestre más o si logra mantenerse en la Primera División con otro club, el 2026 podría terminar con Guevara como el futbolista con más partidos en la historia del país.