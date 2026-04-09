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“Se cambia”: Argentina confirma la primera noticia antes de enfrentar a Honduras en la fecha FIFA

La Albiceleste ha tenido un cambio de última hora antes de enfrentar a Honduras en junio.

José Rodas

Por José Rodas

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La selección Argentina ha confirmado un cambio.
La selección Argentina ha confirmado un cambio.

Después de su enfrentamiento contra Perú en el debut de José Francisco Molina, la selección de Honduras ha confirmado un amistoso de lujo contra la campeona del mundo: Argentina.

La escuadra dirigida por Lionel Messi se medirá con la Bicolor el próximo 6 de junio en Texas. Este será uno de los dos partidos de preparación de Argentina antes de la Copa del Mundo.

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Antes de este encuentro, la Albiceleste ha tenido un cambio, confirmado por el periodista Gastón Edul, uno de los comunicadores más cercanos a la selección.

El cambio de Argentina para la fecha FIFA de junio

En un principio, Argentina tenía confirmado un amistoso contra Serbia en Alabama, pero todo ha cambiado y su rival será Islandia.

“Está confirmada la gira previa de la selección argentina antes de la Copa del Mundo: Argentina vs. Honduras en Texas el 6 de junio y Argentina vs. Islandia el 9 de junio en Alabama. Se cambia el rival, Scaloni había hablado de Serbia y finalmente será Islandia”, expresó Edul.

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Argentina ha sido ubicada en el Grupo J de la Copa del Mundo y se medirá contra Argelia, Austria y Jordania.

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El amistoso contra Honduras es clave para la adaptación al clima y las condiciones de Texas, antes de comenzar su camino hacia el Mundial 2026.

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