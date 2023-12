Julio César Rambo De León disputó el jueves su partido de despedida, en el que oficializó el final de su etapa como futbolista en el que será recordado como una autentica leyenda, por lo hecho en la Selección Nacional, así como varios clubes locales y también en el extranjero.

De León dio unas palabras al terminar el compromiso, en el que no dudó en hacer un pedido especial a la Federación Nacional de Futbol de Honduras, al indicar que se le debería regalar el título de entrenador debido al conocimiento que tiene tras su paso por varios clubes extranjeros.

¿Qué le pide a la Fenafuth?

“Sería bonito que la Federación me diera una selección juvenil, empezar desde abajo para en el futuro ir a la Mayor. Me gustaría que la Federación se acercara más y me diera el título, sinceramente”, aseguró.

“Un futbolista que jugó mucho tiempo en grandes ligas y disputó todos los grandes torneos con la Selección Nacional deberíamos de servirles más y ser más reconocidos. A la persona que solo jugó en Honduras, con todo respeto, tiene que estudiar, pero el futbolista que estuvo tantos años afuera simplemente hay que regalarle el título”, agregó.

¿Qué más desea?

“Quiero que la federación me ponga a prueba de poder dirigir una selección menor, que venga y diga ‘toma la responsabilidad’, y la tomo para sacar adelante este país que necesita de buenas enseñantes. Ya estoy haciendo cola, y espero que me den la oportunidad más adelante, pero por mientras estoy allí, sembrando esfuerzos con chicos que tienen hambre”, dijo.

“Una Sub-17 me encantaría, espero tener la oportunidad, estoy haciendo cola, de a poquito estoy ahí y espero tener la oportunidad y después ustedes sabrán”, recalcó Rambo.

“Ahora que voy para técnico, estoy agradecido porque ahora se viene otra etapa más linda que pienso darle a Honduras lo mejor como entrenador. Ya empiezan los primeros frutos con mi academia (Atlético Cruz Azul de Siguatepeque), gracias a los colaboradores y a los técnicos Mau Sarri y Gasperini”, finalizó.

