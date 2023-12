El histórico futbolista hondureño Rambo de León ha dado punto final a su exitosa y dilatada trayectoria este último jueves 14 de diciembre, en lo que fue su partido despedida en el Estadio Nacional Chelato Uclés en compañía de múltiples jugadores que supieron estar a su lado, tanto a nivel clubes como en la Selección Nacional.

Cuando la hora de ser reemplazado llegó, la noche se tiñó de emotividad. El mediocampista surgido de Platense no pudo contener las lágrimas, mientras salía del campo en medio de un pasillo conformado por los invitados, todo entre vítores y aplausos. La hinchada también hizo su parte, dedicando todo su amor a quien defendió con creces a su nación.

Lejos de mermar ahí la emoción en el ambiente, se multiplicó de forma inconmensurable cuando brindó algunas palabras con micrófono de por medio. “Es difícil poder hablar. Todo lo que me dieron ellos (la gente), jugaba para ellos, verlos felices me hacia mas feliz a mí, corría por ellos y ahora pues que no podré tocar más campos profesionales“, expresó ante la prensa, con citas reproducidas de Diario Diez.

“Solo me acuerdo de aquel niño que nomas tenía una pelota de caucho y quería comerse al mundo. Quería decirle a mi abuela que sí lo logré, logré debutar“, añadió. A su vez, indicó: “Es difícil poder decir adiós al fútbol profesional porque me la pasaba en las calles con las pelotas de caucho, hacía tantas ticas para poder ganarme otra“.

El mensaje a la afición hondureña

Con relación a todos aquellos que lo han seguido de cerca desde las gradas, señaló: “Gracias a cada persona que estuvo atenta a mi despedida, por cada mensaje, por cada lágrima que derramaron sobre nosotros (…). A ese que iba en las mañanas y que se levantaba a las 5:00 am, a ese que tenía que dejar la familia por estar con la Selección, solamente decirle que gracias por cada aplauso, por darnos de corazón“. “Como dicen ‘no hay otro pueblo más macho que el pueblo catracho’“, cerró.

También se refirió a los más chicos: “Chicos aprovechen su juventud, coman sanos, honren a su padre y a su madre mientras están en vida, aléjense de las drogas y malos caminos. Sueñen, yo me la creí, también ustedes pueden soñar. (…) Traten de aprender cada día, den el extra, esfuércense, porque ese loco que decían que iba a ser vago jugó en los cuatro continentes“.

Los próximos objetivos en la vida de Rambo de León

Según expresó ante los trabajadores de prensa, el ex Parma y Fiorentina, entre otros clubes, tiene en mente sus próximos pasos: “Quiero que la federación me ponga a prueba, de poder dirigir una selección menor. (…) Ya estoy haciendo cola, y espero que me den la oportunidad más adelante. (…) Una Sub-17 me encantaría, espero tener la oportunidad“.