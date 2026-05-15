Qué resultados necesita Motagua ante Génesis para clasificar al final del Clausura 2026

Motagua ya sabe lo que tiene que hacer el próximo lunes para clasificar a la final del Clausura 2026 en Honduras.

Las matemáticas no perdonan. Este viernes, los Potros del Olancho FC se convirtieron oficialmente en el primer equipo eliminado de las triangulares del Torneo Clausura 2026, tras empatar 1-1 contra el Génesis en la calurosa ciudad de La Paz.

El partido, disputado en el Estadio Roberto Suazo Córdova, arrancó con una sonrisa para los dirigidos por Jhon Jairo López. Apenas al minuto 4, un autogol del defensor de Génesis, Juan Mosquera, puso en ventaja a los olanchanos.

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Sin embargo, la alegría duró poco. El Génesis reaccionó rápido y al minuto 24 encontró el empate definitivo gracias a un gol de Denilson Camavinga Núñez. Aunque ambos equipos buscaron el triunfo en el segundo tiempo, el marcador no se movió más.

¿Por qué quedó eliminado el Olancho FC?

Aunque el empate dejó la tabla de posiciones muy apretada, el panorama hunde por completo a los Potros. Así marcha el Grupo B:

Génesis FC: 5 puntos

5 puntos Motagua: 4 puntos

4 puntos Olancho FC: 4 puntos

A pesar de tener los mismos puntos que Motagua, el Olancho FC ya no jugará más partidos porque le toca descansar en la última jornada. Al no poder sumar más puntos, se despiden de cualquier oportunidad de pelear por el título.

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Una “final” de infarto el lunes

Con este resultado, el Génesis FC se mantiene como líder y tiene el destino en sus manos para hacer historia y clasificar a su primera gran final.

Todo se decidirá el próximo lunes 18 de mayo en Tegucigalpa, cuando se enfrenten Motagua y Génesis en un duelo a muerte:

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A Génesis le basta con un empate para clasificar.

le basta con un empate para clasificar. El Motagua está obligado a ganar en casa si no quiere consumar un nuevo fracaso.