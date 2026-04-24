Este fin de semana finalizará la primera fase del Torneo Clausura 2026. La Liga Promérica tendrá a sus cuatro semifinalistas al término de la jornada 18, la cual culminará este domingo con tres partidos que se jugarán al mismo tiempo desde las 7:00 pm.

Varios equipos podrían cambiar de posición de acuerdo a sus resultados, pero hay dos que pueden ser sancionados si no cumplen con la regla de los minutos Sub-21 que encomienda la Unafut al principio de cada torneo.

ver también Los resultados que necesita Alajuelense para meterse en semifinales del Clausura 2026

Herediano y Cartaginés aún no cumplieron la regla de minutos Sub-21

Tanto Herediano como Cartaginés llegan a la última jornada sin haber alcanzado los 1200 minutos reglamentarios de la norma. Según la Unafut, el Team tendrá que sumar 60′ en su duelo ante Sporting, mientras que el conjunto brumoso debe registrar 35′ en el duelo decisivo contra Guadalupe.

Saprissa y Alajuelense están atentos a esta situación, ya que el hecho de no cumplir con el mínimo reglamentario se sancionará al equipo con una quita de tres puntos.

El Monstruo podría finalizar líder si gana, Herediano pierde y no termina cumpliendo con la normativa. No sería un problema para José Giacone, pero nunca se puede saber qué pasará en el fútbol mientras las posibilidades matemáticas existan.

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Alajuelense, por su parte, sabe que ganando le mete mucha presión a los de Amarini Villatoro. Cartaginés llegaría con los 1200, pero debe sumarlos en un partido de urgencia extrema en el que se juegan la clasificación a las semifinales.

Datos claves

Herediano y Cartaginés necesitan sumar minutos Sub-21 para evitar la quita de tres puntos.

y necesitan sumar minutos para evitar la quita de tres puntos. El club Herediano debe registrar 60 minutos juveniles en su partido contra Sporting.

debe registrar juveniles en su partido contra Sporting. Cartaginés requiere sumar 35 minutos reglamentarios ante Guadalupe para cumplir la norma de Unafut.