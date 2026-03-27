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Olimpia le manda un mensaje a Saprissa y Alajuelense para el fichaje de Jorge Benguché: “Le hablaron de varios clubes”

Jorge Benguché es uno de los delanteros que siempre le ha gustado a Saprissa y Alajuelense. Desde Olimpia les han enviado un mensaje.

José Rodas

Por José Rodas

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Jorge Benguché es uno de los mejores delanteros de Centroamérica.
© OlimpiaJorge Benguché es uno de los mejores delanteros de Centroamérica.

Saprissa y Alajuelense siempre son dos equipos en el mercado de Centroamérica. Dos de los más grandes de Costa Rica cada torneo quieren tener a los mejores jugadores del área.

Uno de esos jugadores es Jorge Benguché, quien pertenece a Olimpia, otro grande que compite por llevarse a los cracks que van en crecimiento o consolidados.

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Ahora, desde dentro del club blanco, han respondido al interés que tienen Saprissa y Alajuelense por Benguché, un delantero que siempre ha gustado en Costa Rica.

Eduardo Espinel fue el encargado de hablar de Benguché, al cual consideró uno de los mejores “9” que hay en Centroamérica.

Eduardo Espinel con mensaje a Saprissa y Alajuelense por Jorge Benguché

“Para mi Jorge es el mejor centro delantero o está entre los dos o tres mejores. Está bien que exista críticas cuando un técnico no gana o un delantero cuando no hace goles, pero yo miro el camino de cada jugador y el que dio alegrías a Olimpia por un resultado o un semestre no puede ser víctima de críticas porque cuando está lindo es el mejor y cuando no los hace es el peor”.

Espinel ha confirmado a los equipos ticos que no son los únicos interesados y que otros clubes que lo han llamado para que sea su fichaje el próximo torneo.

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“A Jorge le han hablado de varios clubes, nosotros no queremos un goleador en el equipo, queremos que se repartan y cuando no está Jorge que aparezca otro. Pero en línea general quiero saber quien es mejor que Jorge, habrá uno o dos, así que no hay que dramatizar, para mi es de los mejores delanteros de Centroamérica“, cerró Espinel en conferencia de prensa.

Benguché tiene contrato con Olimpia, pero una nueva salida le vendría bien al club que podría renovar su zona de ataque con David Flores, un atacante que salió de la cantera.

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