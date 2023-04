Pedro Troglio volvió a hablar con los medios de comunicación luego de la eliminación de Olimpia en la Concachampions, en aquella ocasión se mostró molesto y amenazó con renunciar, ayer tras la victoria ante Motagua, en momentos fue irónico al decir que su equipo es el peor y también indicó que se es injusto con algunos señalamientos.

“Olimpia volvió a demostrar lo que significa. Que sigan hablando, los esperamos de pecho a todos. Aquí había una equivocación, parecía que nosotros llegábamos como los peores a este clásico, muertos, si en los últimos 20 partidos habíamos perdido dos nada más y estamos punteros en la tabla. Sí, quedamos eliminados en Concacaf, le pasa a todos los equipos en el mundo”, dijo Troglio.

“Volvimos a demostrar que tenemos plantel para jugar los dos torneos. Agarramos en una mala noche al Atlas y le hicimos cuatro goles, ellos nos agarraron en una mala noche y nos hicieron cuatro. Esto es fútbol, pero nosotros estuvimos a la altura, por eso los que hablan (prensa) acá no tienen ni idea, ni idea, de fútbol, por eso es la bronca. Hay que tener cuidado con las críticas severas, yo creo en las críticas sanas, y aquí solo hay críticas de mala leche”, agregó.

Acerca de sus sensaciones por la victoria comentó: “Le ganamos al cuartofinalista de la Champions de Concacaf y supuestamente nosotros somos un desastre, que quedamos en octavos y que Motagua es un fenómeno… entonces nosotros le ganamos a un equipo fenómeno. Tengo mucho respeto por Motagua, me parece un equipazo, siempre nos ha dado batallas y lo felicito por donde están, solo que creo que han sido bastante injusto con nosotros”.

“Me encantaría estar donde está Motagua, soy sincero, me encantaría estar en cuartos de final de Concacaf, me duele el alma que no estoy, pero estoy acá y le estamos dando el valor a cada partido”, finalizó.