Entre Honduras y Costa Rica: Bolillo Gómez descarta a Haití eligiendo su candidato para clasificar directo al Mundial 2026 del Grupo C

El Salvador todavía tiene posibilidades de clasificar a la Copa del Mundo 2026, pero es complicado sabiendo que cierran los partidos de visitante ante Surinam y Panamá.

La selecta tiene 3 puntos en el Grupo A y Bolillo Gómez aún mantiene la esperanza, ya que la clasificación sigue estando a tres unidades, Surinam -líder con 6-, Panamá (6) y Guatemala (5).

Lo que nadie esperaba es que Gómez se acordara de un país del cual dirigió y tuvo una de sus peores actuaciones en Eliminatorias, Honduras.

Bolillo sorprendió a todo un país al elegir su favorito para clasificar de forma directa a la Copa del Mundo 2026 y dio argumento de su respuesta.

Entre Honduras y Costa Rica ¿Quién clasifica directo para Bolillo Gómez?

En una entrevista con Punto y Pelota fue claro en su deseo en que Honduras logre el boleto directo al Mundial.

“Honduras (que clasifique), primero porque está Reinaldo Rueda con los compañeros de trabajo, Reinaldo es pana mío a morir y después porque tengo gran cariño con los directivos por el trato y me dieron la oportunidad de trabajar”.

Por ser amigo de Rueda y también dijo: “Es Honduras el que yo quiero que clasifique y tiene argumentos para que clasifique”.

A pesar de que no le fue bien con Honduras, Bolillo Gómez desea éxito al país cinco estrella. El colombianos los dirigió camino al Mundial 2022 tras el fracaso de Fabián Coito.

Hernán no pudo ganar un tan solo partido desde que tomó el puesto y la Bicolor acabó última en aquel fatal proceso.

Honduras se juega ante Nicaragua y Costa Rica de visitante su boleto al Mundial 2026. El 13 y 18 de noviembre se va a definir todo.