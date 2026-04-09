“Pasan pendientes”: desde Olimpia sueltan un filazo que hiere en el orgullo de Jeaustin Campos

Real España es el actual líder del Clausura 2026, pero Olimpia ya está muy cerca y los obliga a mantener el paso perfecto, ya que, si no, les quitarán los primeros lugares.

En el último juego, Jeaustin Campos, entrenador de La Máquina, salió molesto tras el empate 1-1 ante Juticalpa. El tico aseguró con sus palabras que muchos quieren que el título lo gane Olimpia o Motagua.

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“No entiendo por qué hacemos esto. Solo queda en evidencia que esto es un desastre. He visto ya varias situaciones y se presta para cosas raras. Yo le he dicho a los muchachos que trabajamos fuerte para no regalar estos puntos. No hablo de mala intención, pero la verdad es que tenemos que luchar. Creo que no somos los favoritos para algunos para ganar el título, pero vamos a trabajar para eso y no darles el gusto”.

Y cerró: “Hay gente que no quiere que seamos campeones, vamos a caerles mal porque vamos a pelear. Yo sé que la gente quiere ver campeón a otro equipo, pero nosotros vamos a seguir. Hoy queda de ejemplo que, si no matas, revives a alguien”.

Respuesta para Jeaustin Campos desde Tegucigalpa

Edrick Menjívar, capitán de Olimpia, salió al paso de estas declaraciones y respondió sobre si el León es favorito al título, tomando como referencia las palabras de Jeaustin Campos.

“Ahí veo que los otros equipos están pendientes de Olimpia en sus conferencias de prensa. Nosotros nos sentimos favoritos siempre, por el plantel, la casta. Imagínate que nos dan por muertos y no nos hacemos pendientes de eso”.

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En resumen

Jeaustin Campos asegura que en Honduras no quieren que Real España sea campeón, sino que Olimpia y Motagua.

asegura que en Honduras no quieren que Real España sea campeón, sino que Edrick Menjívar respondió y aseguró que Jeaustin Campos está más pendiente de lo que hacen otros equipos que de su propio club.

respondió y aseguró que está más pendiente de lo que hacen otros equipos que de su propio club. Menjívar cree que Olimpia siempre es favorito para ganar el título.