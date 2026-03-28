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¿Qué pasa con el salario de Jeaustin Campos en Honduras?: Real España comunica su rotunda postura con el DT tico

En las últimas horas se ha filtrado que Real España sufre de problemas económicos y el propio club ha dejado clara su postura.

José Rodas

Por José Rodas

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Jeaustin Campos tiene entre los líderes del Clausura 2026 a Real España.
Jeaustin Campos tiene entre los líderes del Clausura 2026 a Real España.

En Honduras hicieron sonar la alarma en Real España. Todo comenzó como un rumor, pero en las últimas horas ha tomado fuerza una información que indica que el equipo aurinegro está debiendo dos meses de salario a sus jugadores.

La Máquina viajó este sábado a Estados Unidos y varios jugadores se ausentaron por ‘x o y’ razón. Los que no se trasladaron al país norteamericano para enfrentar a Marathón fueron Eddie Hernández, Nixon Cruz, Dixon Ramírez y Antony García, estos tres últimos por lesión.

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Ante los rumores de falta de pagos en Real España, Fútbol Centroamérica se contactó con uno de los altos directivos para confirmar si los rumores eran ciertos, y ya han dejado una rotunda respuesta.

Real España aclara lo que pasa con el salario de Jeaustin Campos

El entrenador tico, Jeaustin Campos, también fue parte del viaje a Estados Unidos para el amistoso ante Marathón, y la respuesta de Real España es que la plantilla de jugadores tiene sus pagos al día.

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Eso sí, el directivo dio a conocer a Fútbol Centroamérica que el cuerpo técnico y parte del equipo administrativo tienen algunos pagos retrasados, pero que pronto se pondrán al día.

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Con esto, Real España calma las aguas de un rumor que iba creciendo con el paso de los días. No hay deudas y su enfoque está en quedar campeón en Honduras.

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