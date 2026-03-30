Entre Machillo Ramírez, Hernán Medford y Jeaustin Campos: el mejor DT en la historia de Costa Rica según la estadística

El debate sobre quién es el mejor técnico en la historia del fútbol costarricense siempre termina en discusiones pasionales, pero los números son fríos. Al filtrar a los DTs más ganadores, la disputa se cierra en tres nombres: Óscar “Machillo” Ramírez, Jeaustin Campos y Hernán Medford.

Para resolverlo sin fanatismos, en Fútbol Centroamérica decidimos medir su grandeza real de estos entrenadores a través de dos factores concretos: el coeficiente de puntos por partido (PPM) y el peso cualitativo de sus títulos.

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¿Qué DT promedia más puntos por partido?

En cuanto a efectividad en la cancha, la batalla por los puntos la protagonizan Campos y Ramírez. El DT de Real España presume de tener los picos de rendimiento más altos, alcanzando un 2.00 PPM en su ciclo 2021-2023 con el Deportivo Saprissa.

Sin embargo, en términos de constancia, Óscar Ramírez es insuperable en el medio local: logró mantener promedios de 1.97 y 1.83 PPM durante más de 200 partidos consecutivos al frente de Liga Deportiva Alajuelense, una regularidad que resulta inédita en Costa Rica.

Óscar Ramírez es una leyenda viva en Alajuela (LDA).

Medford, por su parte, sale perdiendo en esta métrica del promedio general de puntos. Aunque tuvo un excelente 1.97 PPM en sus primeros 100 juegos con Herediano, su coeficiente histórico se diluye porque dirigió equipos con menor presupuesto y mayores urgencias.

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Asumir el banquillo del Cartaginés (donde promedió 1.52 PPM) o meterse en proyectos inestables en Honduras y Guatemala castigó su estadística matemática en comparación con sus colegas.

Medford dirigió a un total de 13 equipos (La Nación).

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Los trofeos mandan

Sin embargo, el éxito en el fútbol se mide en trofeos, y hay un dueño absoluto de esa categoría: Jeaustin Campos. Con 7 títulos de Primera División, es el rey indiscutido de los torneos cortos nacionales, aunque Medford y el “Machillo” lo siguen de cerca con 6 campeonatos locales cada uno.

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El desempate definitivo llega al analizar el coeficiente de dificultad de esos logros. Mientras Campos y Ramírez ganaron apoyados en las estructuras más tradicionales y pesadas, Medford fue campeón con cuatro escudos distintos (Saprissa, Herediano, Xelajú y Real España).

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Campos es el DT más ganador del fútbol de Costa Rica (Real España).

Sumado a esto, es el único del trío que posee un palmarés internacional de peso, presumiendo una Copa de Campeones de la CONCACAF y un tercer lugar en el Mundial de Clubes.

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Entonces, si se busca regularidad y dominio estrictamente local, Campos y Ramírez mandan; pero por coeficiente de dificultad y peso histórico global, la estadística corona a Hernán Medford.

En síntesis

–Jeaustin Campos manda en copas locales: Es el técnico con más títulos de Primera División en la historia de Costa Rica.

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–Hernán Medford es el “Rey de Copas” integral: Aunque tiene menos ligas (6), el peso de su palmarés es inalcanzable.

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–Óscar Ramírez es el maestro de la regularidad: El “Machillo” ostenta el mejor promedio de puntos sostenido en el tiempo (1.97 PPM en ciclos de más de 120 partidos).