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Olimpia y Liga Nacional quedan expuestos tras decisión que desata conflicto con otro club en pleno Clausura 2026

Olimpia está envuelto en una nueva polémica tras la denuncia de un club en pleno Clausura 2026. Atención a todo lo que se sabe.

José Rodas

Por José Rodas

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Olimpia empató 0-0 en su último encuentro ante el Olancho FC. Foto: X Olimpia.
Olimpia empató 0-0 en su último encuentro ante el Olancho FC. Foto: X Olimpia.

Una nueva polémica envuelve la jornada 14 de la Liga Nacional de Honduras, en la que también está envuelto el Olimpia, según denunció el Juticalpa FC a través de un comunicado en sus redes sociales.

El cuadro canechero anunció en principio que tenía planificado pasar el compromiso ante Olimpia al estadio Rubén Guifarro de Catacamas con el objetivo de tener al bicampeón en esa ciudad.

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Pero todo se vino abajo cuando Olimpia y las autoridades de la Liga Nacional se negaron a aprobar esa solicitud.

Esta decisión se toma de carácter obligatorio ante la negativa de la liga nacional y del club visitante para proceder con el cambio de sede y horario solicitado, con el cual se pretendía llevar el encuentro a la ciudad de Catacamas”, destaca el comunicado.

Ante ese escenario, el partido se confirmó para jugarse en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa, el domingo 22 de marzo a las 7:30 de la noche, tal y como estaba programado.

Por lo ocurrido, el club agradeció el respaldo que le brindaron los aficionados y autoridades de Catacamas, Santa María del Real y sectores cercanos.

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El polémico comunicado

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