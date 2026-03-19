Javier López no se esconde, deja inesperado mensaje a Eduardo Espinel y el dardo a la liga: “Olimpia no tiene”

Luego del triunfo ante Platense, el entrenador de Motagua, Javier López no se escondió para solidarizarse con el DT de Olimpia, Eduardo Espinel, quien criticó el calendario del Clausura 2026 de la Liga Nacional.

La queja de Espinel se debe a que la liga oficializó juegos en plena Semana Santa en la que no podrán contar con los jugadores convocados a la Selección de Honduras.

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En ese sentido, el entrenador del Ciclón Azul se unió a las palabras de Espinel y lamentó que no vaya a poder contar con los seis futbolistas de su equipo que fueron llamados por José Francisco Molina.

Por otro lado, López dejó claro que se siente feliz porque sus futbolistas forman parte del combinado nacional, aunque no puede ignorar que el calendario de liga es injusto.

Durante la conferencia ante los medios, Javier López también se refirió al nivel del arbitraje en el fútbol catracho y aseguró que Motagua es el club más afectado en los once partidos que ha jugado.

Las palabras de Javier López

El arbitraje en Liga Nacional

“Creo que yo ya lo comenté, yo no quiero que me den nada, no quiero que nos quiten nada. No es nada fácil ser árbitro, y más como estaba el terreno de juego en el día de hoy, que estaba en algunas áreas muy fangoso y da interpretaciones. No vi la jugada en el día de hoy. Si no es penalti, yo no quiero que me lo piten y creo que también tengo que decirlo”.

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“Si hay un equipo que ha sido perjudicado durante estas 12 jornadas, ese ha sido Motagua, porque ha habido muchas situaciones en el área. Si hoy nos beneficiaron con un penalti, pues bueno, repito, no es nada fácil ser árbitro y cuando nos beneficia, como puede ser el día de hoy, repito, no vi la jugada, pero no tengo por qué dudar de tu palabra, o cuando nos perjudican, no lo hacen queriendo. Para los árbitros no es nada fácil ver estas jugadas al límite. Y bueno, espero que con la llegada del VAR, aunque sea el cortito, el ligero, nos ayude, sobre todo a los árbitros, a que no sean protagonistas del partido y dejarle todo este protagonismo a los chicos, a los jugadores, que al final es de lo que se trata”.

Sobre la selección

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“De la selección estoy muy contento. Máximo respeto a la convocatoria que ha hecho el seleccionador. Él sabe lo que está buscando en cada perfil posicional. Él sabe cómo va a jugar su equipo y a partir de ahí va buscando los perfiles que en este momento considera que son los correctos para poder ayudar en ese proceso. A partir de ahí decidió convocar a cinco jugadores de Motagua. Estoy muy contento por él porque qué bueno que volvió a Motagua y que eso le está sirviendo, el buen rendimiento que está mostrando el equipo. Siempre lo digo, cuando un equipo va bien ayuda a que los objetivos individuales también se alcancen. Lo de esa casa es una gran realidad, estoy feliz también por él. Luis Ortiz sigue en el proceso y espero y deseo que en la próxima convocatoria no sean cinco, sean seis o siete, para eso vamos a trabajar”.

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Se une a Eduardo Espinel

“Y lo que sí, me uno a las palabras de ayer de mi colega de Olimpia. Lo que no es posible, y esto sí lo digo aquí abiertamente, es que una vez más tengamos que jugar un partido de Liga Nacional sin los internacionales, porque en esa jornada nosotros no tenemos a cinco jugadores, Olimpia no tiene a seis, España no tiene a dos. No estamos jugando con las mismas reglas para todos, la verdad. Creo que en ese sentido invito a una reflexión porque no debería de ser así”.

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