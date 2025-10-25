Olimpia vs. Real España: ¿A qué hora juega y cómo ver el Clásico en Honduras y USA? Liga Nacional Apertura 2025

Olimpia y Real España protagonizarán la edición 279 del Clásico de Honduras, en un duelo vital para el desarrollo de la Liga Nacional Apertura 2025. Si triunfa el Viejo León, acentuará su lugar como líder. Si pierde, La Realeza seguirá con vida.

Fútbol Centroamérica le entregará a usted todos los datos que necesita conocer de este esperado enfrentamiento entre dos de los más grandes clubes del fútbol catracho. Actualidad, historiales, fecha, hora, y canales de transmisión para verlo

ver también “No es para equipo grande”: piden que salga de Olimpia tras jugar mal contra Alajuelense y Concacaf sorprende

¿Cuándo y a qué hora juegan Olimpia vs. Real España el Clásico de Honduras en 2025?

Olimpia y Real España jugarán el domingo 26 de octubre a las 17:15 horas de Honduras (18.15 horas de Panamá y 19.15 horas ET de Estados Unidos), por la fecha 16 de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, en su Torneo Apertura 2025.

¿Dónde ver EN VIVO Olimpia vs. Real España en el Clásico de Honduras del Apertura?

El Clásico de Honduras será transmitido por la pantalla de Deportes TVC, tanto en tierras catrachas como en los Estados Unidos.

¿Cómo llega Olimpia al Clásico de Honduras del Torneo Apertura 2025?

Olimpia es el puntero del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras. Logró sumar 31 puntos en 14 partidos, de los cuales ganó nueve, empató cuatro y perdió uno.

Además, sigue en carrera por la actual Copa Centroamericana. Empató el primer juego de semifinales ante Liga Deportiva Alajuelense. Fue 1-1 en suelo tico, y la vuelta se jugará el próximo 30 de octubre.

Publicidad

Publicidad

ver también “Nos vieron de menos”: Xelajú hace advertencia a Real España y Bryan Moya da una respuesta categórica en la Copa Centroamericana

¿Cómo llega Real España al Clásico de Honduras del Torneo Apertura 2025?

Real España ocupa el tercer lugar de la tabla general con 22 unidades que logró con seis triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas en 14 juegos. También está en carrera por la Copa Centroamericana 2025. Igualó el primer partido de semifinal con Xelajú MC por 1-1. Deberá definir como visitante el 29 de octubre.

Olimpia vs. Real España: el historial completo del Clásico de Honduras

Este será el duelo 279 entre Olimpia y Real España dentro de la Primera División del fútbol local. El Viejo León lleva 109 triunfos, La Realeza 60 victorias, y hubo repartija de puntos en 109 ocasiones. Los Merengues llevan 10 años sin caer ante su máximo oponente en condición de local y se mantiene invicto en ocho juegos.