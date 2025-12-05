El momento agridulce que vivió la Selección de Panamá en su último enfrentamiento contra Inglaterra

La Selección de Panamá conoció finalmente a sus rivales para la fase de grupos de la Copa Mundial 2026, y el sorteo dejó un reencuentro inevitable con un viejo conocido: Inglaterra. Los canaleros volverán a medirse ante los ingleses en el Grupo L, reviviendo uno de los duelos más recordados de Rusia 2018, donde ambos equipos se enfrentaron en un partido histórico para el fútbol panameño.

En aquel compromiso de la fase de grupos disputado en el Estadio de Nizhni Nóvgorod, Panamá cayó por 6-1 ante una selección inglesa arrolladora, liderada por un inspirado Harry Kane, quien firmó un triplete y terminó como máximo goleador del torneo. A pesar de la derrota, la jornada quedó grabada en la memoria de los aficionados panameños gracias al tanto de Felipe Baloy, autor del primer gol de Panamá en una Copa del Mundo, un momento profundamente emotivo para todo el país.

Para la Copa del Mundo 2026, el panorama luce tan desafiante como ilusionante. Panamá compartirá el Grupo L con Inglaterra, Croacia y Ghana, tres selecciones con tradición, jerarquía y estilos muy diferentes. Los croatas llegan de ser protagonistas en las dos últimas ediciones mundialistas, mientras que Ghana destaca por su intensidad física y talento individual. Será, sin duda, un reto mayúsculo para el equipo de Thomas Christiansen.

El recuerdo del duelo de 2018 también permite revisar las alineaciones de aquel enfrentamiento histórico. Panamá presentó en el campo a: Jaime Penedo, Eric Davis, Michael Amir Murillo, Fidel Escobar, Román Torres, Gabriel Gómez, José Luis Rodríguez, Édgar Yoel Bárcenas, Aníbal Godoy, Armando Cooper y Blas Pérez.

Por su parte, Inglaterra alineó a varios de sus jugadores más determinantes de la última década como: Jordan Pickford, Harry Maguire, John Stones, Kyle Walker, Jordan Henderson, Lingard, Loftus-Cheek, Young, Kieran Trippier, Harry Kane y Raheem Sterling.

Ahora, con una nueva oportunidad en el horizonte y un combinado nacional renovado, Panamá buscará competir al más alto nivel y escribir nuevas páginas en su historia mundialista. El desafío es grande, pero también lo es la ilusión de poder mostrarse ante tres rivales de talla mundial y demostrar cuánto ha crecido el fútbol panameño desde aquel inolvidable 2018.

