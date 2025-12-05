Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Panamá

El momento agridulce que vivió la Selección de Panamá en su último enfrentamiento contra Inglaterra

El equipo panameño nuevamente se topará contra los ingleses, de quienes guardan muchos recuerdos.

javier pineda

Por Javier Pineda

Sigue a FCA en Google!
Los panameños ya saben que es jugar ante los británicos
© Getty ImagesLos panameños ya saben que es jugar ante los británicos

La Selección de Panamá conoció finalmente a sus rivales para la fase de grupos de la Copa Mundial 2026, y el sorteo dejó un reencuentro inevitable con un viejo conocido: Inglaterra. Los canaleros volverán a medirse ante los ingleses en el Grupo L, reviviendo uno de los duelos más recordados de Rusia 2018, donde ambos equipos se enfrentaron en un partido histórico para el fútbol panameño.

“Imposible”: Thomas Christiansen da su reacción más sincera tras conocerse el grupo de Panamá en el Mundial 2026

ver también

“Imposible”: Thomas Christiansen da su reacción más sincera tras conocerse el grupo de Panamá en el Mundial 2026

En aquel compromiso de la fase de grupos disputado en el Estadio de Nizhni Nóvgorod, Panamá cayó por 6-1 ante una selección inglesa arrolladora, liderada por un inspirado Harry Kane, quien firmó un triplete y terminó como máximo goleador del torneo. A pesar de la derrota, la jornada quedó grabada en la memoria de los aficionados panameños gracias al tanto de Felipe Baloy, autor del primer gol de Panamá en una Copa del Mundo, un momento profundamente emotivo para todo el país.

Para la Copa del Mundo 2026, el panorama luce tan desafiante como ilusionante. Panamá compartirá el Grupo L con Inglaterra, Croacia y Ghana, tres selecciones con tradición, jerarquía y estilos muy diferentes. Los croatas llegan de ser protagonistas en las dos últimas ediciones mundialistas, mientras que Ghana destaca por su intensidad física y talento individual. Será, sin duda, un reto mayúsculo para el equipo de Thomas Christiansen.

El recuerdo del duelo de 2018 también permite revisar las alineaciones de aquel enfrentamiento histórico. Panamá presentó en el campo a: Jaime Penedo, Eric Davis, Michael Amir Murillo, Fidel Escobar, Román Torres, Gabriel Gómez, José Luis Rodríguez, Édgar Yoel Bárcenas, Aníbal Godoy, Armando Cooper y Blas Pérez.

Por su parte, Inglaterra alineó a varios de sus jugadores más determinantes de la última década como: Jordan Pickford, Harry Maguire, John Stones, Kyle Walker, Jordan Henderson, Lingard, Loftus-Cheek, Young, Kieran Trippier, Harry Kane y Raheem Sterling.

“No sabemos”: El entrenador de Croacia sorprende con el análisis que hace de Panamá tras confirmarse su juego para el Mundial 2026

ver también

“No sabemos”: El entrenador de Croacia sorprende con el análisis que hace de Panamá tras confirmarse su juego para el Mundial 2026

Ahora, con una nueva oportunidad en el horizonte y un combinado nacional renovado, Panamá buscará competir al más alto nivel y escribir nuevas páginas en su historia mundialista. El desafío es grande, pero también lo es la ilusión de poder mostrarse ante tres rivales de talla mundial y demostrar cuánto ha crecido el fútbol panameño desde aquel inolvidable 2018.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Thomas Tuchel lanza advertencia a Christiansen de cara al partido de Panamá vs. Inglaterra del Mundial 2026
Mundial 2026

Thomas Tuchel lanza advertencia a Christiansen de cara al partido de Panamá vs. Inglaterra del Mundial 2026

Christiansen recibe la advertencia desde Ghana que preocupa a Panamá
Mundial 2026

Christiansen recibe la advertencia desde Ghana que preocupa a Panamá

"La cara lo dice todo": el gesto de Christiansen al enterarse del grupo de Panamá
Mundial 2026

"La cara lo dice todo": el gesto de Christiansen al enterarse del grupo de Panamá

Unafut confirma la noticia que favorece a LDA en la recta final del Apertura 2025
Liga Deportiva Alajuelense

Unafut confirma la noticia que favorece a LDA en la recta final del Apertura 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo