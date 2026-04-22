Olimpia sacude a Yustin Arboleda y Jerry Bengtson con una decisión que cambia todo su futuro

Un club grande e histórico como Olimpia, no descansa en la estructuración de su plantel y en pleno Clausura 2026 ya estaría tomando firmes determinaciones que cambiarían el futuro de dos referentes del equipo.

Se trata de Jerry Bengtson y Yustin Arboleda, quienes podrían estar viviendo sus últimos encuentros en el club, según los reportes del periodista Marco Antonio Banegas del programa Sin Anestesia.

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El comunicador señaló que tanto Arboleda con Bengtson tienen posibilidades del salir del club, esto ante los rumores que colocan al argentino Nicolás Martínez del Mixco de Guatemala, como uno de los posibles refuerzos del club merengue.

“Salvo giro de guion, uno de los dos se marchará de Olimpia en junio. Nicolás Martínez está en la palestra y la opción del Choco Lozano no se descarta”, indicó Banegas.

Además, añadió que actualmente Bengtson es el que más posibilidades tiene de salir; aunque la situación podría llegar al extremo de que ambos delanteros salgan del club.

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Ambos tienen contrato

Sin embargo, la salida de los delanteros no termina de ser tan sencilla como se reporta. Ambos poseen vínculo con el club hasta diciembre de 2026 y, aunque en este torneo no han pasado por su mejor momento, desde el equipo le dan el valor a ambos.

Eso sí, de concretarse las salidas, tendrá que ser por mutuo acuerdo entre la directiva y los jugadores.