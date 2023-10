Después de reiterados rumores que colocaban a Javier Delgado fuera del Real España, se dio su renuncia como Director Deportivo del club, luego de varios años en la posición. Por medio de un comunicado oficial, la institución anunció la salida del costarricense.

Aun cuando el propio Delgado comentó en su momento que solo eran especulaciones, al final se terminó dando su renuncia. Esto, mientras que Real España vive un mal momento en el campeonato local, posicionándose octavo en la tabla de clasificaciones.

Comunicado oficial de Real España

“La junta directiva del Real Club Deportivo España, comunica a su afición y medios de comunicación, que nuestro Director Deportivo, Javier Delgado, ha puesto su renuncia irrevocable a partir de la fecha, por motivos personales. Agradecemos su trabajo y profesionalismo a lo largo de todos estos años”, expresó el conjunto Aurinegro en sus redes sociales.

Cabe destacar que Delgado, en una entrevista con Diario Diez, aseguró que no renunciaría de su cargo. Sin embargo, en el comunicado emite que el costarricense salió por cuenta propia.

“No, no, no, no. Pensar en renunciar no. Yo me puedo ir en cualquier momento de Real España, es un hecho, aquí nadie está amarrado o con una cinta. Aquí todos nos medimos por resultados. Así como me buscó la directiva para venir, así puede decirme que me hacen a un costado”, dijo en aquel entonces.

¿Cuándo llegó Javier Delgado a Real España?

Javier Delgado llegó a Real España el 1 de agosto de 2014, como nuevo entrenador, reemplazando a Hernán Medford.

¿Cuándo vuelve a jugar Real España?

Real España vuelve a las acciones de la Liga Nacional de Honduras, este lunes 23 de octubre, cuando se enfrente a Génesis en la jornada 14 del Apertura 2023.