La Liga Deportiva Alajuelense anunció la salida de Andrés Carevic tras no tener los resultados obtenidos, desde ese momento comenzaron a desfilar nombres de candidatos, donde figuró el de Javier Delgado, quien ya sabe que es estar en el banquillo de los manudos.

Delgado charló para ESPN Costa Rica, en el que mencionó que hasta el momento no han existido contactos con la Junta Directiva, ha tenido comunicación, pero no ha sido nada relacionado a hacerse cargo del equipo.

¿Lo ha contactado Liga Deportiva Alajuelense?

No hay absolutamente nada, yo no he hablado con nadie sobre esa situación. Yo estuve en la reunión de exjugadores, hablé con directivos y con Joseph Joseph antes de eso, pero ahora no he tenido ninguna comunicación con nadie.

Puede ser un rumor, una suposición o una conversación que tuvo alguien con alguien, pero a la persona más importante no la han contactado. Quiero ser claro porque la gente da por sentada cosas no sé con qué motivo o situación, pero creo que la gente de la Liga está en análisis asegurando dar el siguiente paso y está todo muy reciente.

Yo como experiencia propia le dio que uno debe tener cosas adelantadas, no es que uno sea fatídico, pero estas cosas no lo pueden agarrar de sorpresa a uno, entonces pueden ser que estén pensando otra cosa y no necesariamente en uno

¿Ningún acercamiento?

Nosotros tuvimos un acercamiento los once ex jugadores que estuvimos en la reunión, hablamos de la necesidad de volver a tener identidad que se ha perdido con el paso del tiempo, se ha perdido la experiencia de lo que hemos acumulado y si aluna posibilidad se da simplemente hay que evaluarla, pero sí es necesaria la experiencia de gente con un pasado.

Estamos claros que son otros tiempos, pero esa esencia parece que está haciendo la diferencia porque Alajuelense es un club estable en lo económico, en lo administrativo, en lo administrativo pero los resultados que es lo más importante es lo que falta

