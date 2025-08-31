Es tendencia:
Con Vinicius Jr presente y frente al gigante Benfica: el logro de Julián Martínez antes de unirse a la Selección de Honduras

El hondureño cumplió uno de sus grandes sueños este domingo y lo hizo con un invitado de lujo en la gradería.

Por Alvaro De La Rocha

Julián Martínez tuvo una tarde soñada.
José Julián Martínez dio una de las grandes sorpresas del mercado de fichajes en Honduras al decidir ser legionario.

El central dejó las filas de Club Olimpia Deportivo y aceptó la aventura en Alverca FC de Portugal.

Como si fuera poco el equipo por el que fichó pertenece a nada más y nada menos que al astro del Real Madrid, Vinicius Jr, quién es el mayo accionista del la institución.

Con Vinicius en el estadio; Julián Martínez logra su primera titularidad

Fue este domingo en la jornada 4 de la Primeira Liga que Martínez logró lo que seguramente tanto había soñado.

A sus 21 años José Julián logró su primera titularidad en el fútbol europeo y lo hizo nada más y nada menos que frente al todo poderoso Benfica.

El DT Custódio Castro decidió confiar en uno de sus fichajes para enfrentar al cuadro más grande de Portugal y Martínez salió desde el arranque.

Como si fuera poco, Vini Jr fue el invitado de lujo desde el palco presidencial donde observó el encuentro de su equipo.

Vinicius estuvo presente en la primera titularidad de Julián Martínez con Alverca en Portugal (foto: Getty Images)

Alverca compitió de principio a fin, pero no pudo sacar el resultado que esperaban y sucumbió ante el poderío de ´Las Águilas´.

El hondureño, convocado por Rueda para los partidos Eliminatorios, jugó todo el encuentro en lo que fue una derrota 1-2 de local.

Julián Martínez fue titular por primera vez en Primerira Liga.

Cabe destacar que Martínez fue el segundo defensor mejor puntuado de la línea de 5 de Alverca; el zurdo tuvo una valoración de 6.6 puntos en Sofascore.

Ahora JJ Martínez se prepara para afrontar el viaje transatlántico y unirse a la Bicolor catracha el próximo martes.

Así fue la primera titularidad de Julián Martínez: Alverca FC 1-2 Benfica

Julián Martínez celebra el gol de su equipo. (Foto: Getty Images)

Julián Martínez en marca férrea ante Benfica. (Foto: Getty Images)

Martínez jugó todo el partido. (Foto: Getty Images)

Martínez fue el segundo mejor defensa de Alverca. (Foto: Getty Images)

Julián Martínez marcó de gran manera al delantero Franjo Ivanović. (Foto: Getty Images)

