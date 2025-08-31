¿Se arrepiente de su decisión? Carlos Pineda sorprende a Olimpia con el mensaje que jamás esperaban

Carlos Pineda tomó una de las decisiones más comentadas del presente año cuando abandonó Olimpia por unirse a Sporting FC de Costa Rica.

El volante decidió no renovar con el ´León´ para ser legionario con los ´Albinegros´ pero nunca habló públicamente sobre el tema.

Fue a su llegada a Honduras para unirse a la Selección Nacional que Pineda contó algunas cosas sobre su traspaso.

Carlos Pineda habla sobre su fichaje por Sporting tras dejar Olimpia

El contención de 27 años fue convocado por Reinaldo Rueda y en el aeropuerto habló con los medios de comunicación.

Fue ahí donde Pineda López dejó un mensaje que sorprenderá a más de alguno en Olimpia.

Consultado por las diferencias entre el equipo más ganador de Honduras y uno de los recientes inquilinos de Costa Rica, Carlos Pineda no se guardó nada.

“La exigencia es el doble, como extranjero exigen más, esa presión y te ayuda a prepararte de otra forma”, contó.

Asimismo el mediocampista fue preguntado por las diferencias entre ambas ligas, a lo que analizó: “Los partidos son muy cerrados, son pocas goleadas. Es más técnico y no físico, la raza de nosotros influye mucho, los delanteros son más grandes y los laterales veloces. Costa Rica es una liga competitiva, se exige mucho”.

Sobre su decisión de unirse a Sporting confesó que “Estoy muy contento, me han recibido muy bien” y además aseguró que “Es un buen equipo, con jugadores mundialistas, de experiencia y con un técnico campeón.“

Carlos Pineda no se arrepiente de haber dejado las filas de Olimpia. (Foto: Sporting FC)

Finalmente, al ser preguntado por los partidos ante Haití y Nicaragua el seleccionado valoró que “serán rivales duros, los partidos hay que jugarlos con muchas ganas y sabemos lo que nos jugamos en esta eliminatoria y soñamos con ir al Mundial”.

Honduras inicia la Tercera Ronda Eliminatoria el próximo viernes 5 de septiembre en Curazao cuando se mida a Haití.