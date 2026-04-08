“Es imposible”: presidente de Saprissa confirma decisión sobre el límite de equipos en Primera División

En el fútbol de Costa Rica hay debates que aparecen cada cierto tiempo y que siempre encienden a la afición. Uno de ellos volvió a tomar fuerza en las últimas semanas: la posibilidad de aumentar la cantidad de equipos en la Primera División. La idea seduce a muchos, sobre todo a los aficionados que piden más partidos, más competencia y un torneo más atractivo.

La propuesta de llevar el campeonato a 14 clubes empezó a circular con fuerza en el entorno de la Federación. En teoría, implicaría más fechas, mayor exposición y una liga más amplia. En la práctica, parece estar muy lejos de convertirse en realidad.

No habrá torneo de 14 equipos

Tras una reunión entre los dirigentes de los distintos equipos, el presidente de Saprissa fue contundente y bajó el tema a tierra con una frase que no dejó lugar a interpretaciones. “A 14 es imposible, el calendario no da simplemente, no es manejable en este momento”, aseguró, dejando claro que la idea no tiene viabilidad en el corto plazo.

En tono paródico, en Costa Rica ya estaban armando el fixture con 14 equipos, más fechas, más clásicos y hasta más polémicas. Pero la realidad golpeó rápido y dejó el proyecto en pausa antes de que siquiera empezara a tomar forma.

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Lejos de eso, la discusión actual pasa por otro lado. Según explicó el dirigente, lo que sí está contemplado es un eventual regreso a los 12 equipos, aunque tampoco es algo que pueda aplicarse de inmediato. “Volver a 12 es lo que los estatutos exigen, pero no se puede hasta que no se resuelvan las apelaciones pendientes”, agregó.

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Hoy, el torneo se mantiene con 10 equipos, un formato que ha sido cuestionado por distintos sectores, pero que sigue siendo la única opción viable en este momento. Mientras tanto, en la Federación se comprometieron a seguir analizando escenarios para el futuro.

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La conclusión es clara. La idea de los 14 equipos entusiasma, pero choca con una barrera difícil de romper: el calendario. Y por ahora, en el fútbol tico, hay algo que pesa más que cualquier deseo de cambio. La realidad.

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Datos Claves

El presidente de Saprissa descartó un torneo de 14 equipos por saturación del calendario.

descartó un torneo de por saturación del calendario. Los estatutos exigen el regreso a 12 clubes , condicionado a la resolución de apelaciones pendientes .

, condicionado a la resolución de . La Primera División de Costa Rica mantiene actualmente un formato de competición con 10 equipos.