Motagua da a Said Martinez la noticia que nadie esperaba en Honduras antes de irse al Mundial 2026

Luego de la guerra campal entre barras de Motagua y Olimpia a los alrededores del estadio Nacional “Chelato” Uclés, el Ciclón Azul le dio la noticia que nadie esperaba a Said Martínez ante del Mundial 2026.

De acuerdo con la información del periodista Gustavo Roca, la directiva del club azul asumirá los gastos de reparación de los daños que sufrieron la camioneta del árbitro central y los vehículos de sus asistentes.

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“Notable gesto de la directiva de Motagua. Motagua se ha hecho cargo de los gastos de reparación de los automóviles de los árbitros que trabajaron en el Motagua-Olimpia, incluida la camioneta de Said Martínez que fue objeto de varios daños”, escribió Roca en su cuenta de X.

Cabe recordar que, el vehículo de Martínez fue uno de los más afectados por el caos. Las piedras le rompieron el vidrio frontal y trasero del vehículo.

Así quedó el vehículo de Said Martínez tras el caos. Foto: Diario Diez.

Así mismo, la directiva del club también cubrirá los gastos del vehículo de jefe de prensa de Motagua, víctima de la guerra campal entre los barristas.

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