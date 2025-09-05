Es tendencia:
“No es fácil”: Reinaldo Rueda confiesa a Honduras cuántas oportunidades le quedan al Choco Lozano y el motivo por el que salió enojado

Reinaldo Rueda salió en conferencia de prensa y habló de todo los temas que involucraron el empate contra Haití.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Choco Lozano es un tema que ya cansa en la selección de Honduras.
Reinaldo Rueda salió a dar sus valoraciones luego del empate que Honduras sacó ante Haití. Se sentó ante los periodistas y asegura que el punto no es tan malo como parece.

Además, habló de un tema puntual que le molestó durante el partido y que fueron los pelotazos de su rival. También el cambió de ritmo que tenían y que su equipo no supo responder.

No lo perdonaron: Reinaldo Rueda se echó a toda Honduras encima con su decisión más polémica en el empate contra Haití

“Creo que tienes toda la razón, nos faltó esa presión. Ellos presentaron ese balonazo de 40 metros y nosotros con 3 pases para llegar al arco rival, lo han aprendido bien. El cambio de ritmo de ellos robó mucho balón”.

La pregunta que toda Honduras se hace: ¿Cuántas oportunidades merece el Choco Lozano?

Reinaldo Rueda, como toda conferencia que da, es preguntado por el Choco Lozano. Lo que no esperó fue que le consultaran cuántas chances más le va a dar en su proceso.

“Mientras pueda estar con nosotros le vamos a dar la oportunidad progresivamente, no es fácil para él. Los hombres en punta son ellos, Jorge, Antony y Yustin, hay que alternarlos. A Antony hay que darle confianza, acompañarlo y recuperarlo, ha pasado un año difícil”, le aseguró a toda la afición.

También confesó que la cuestión en el ataque no solo es de Antony Lozano, si no que de los otros delanteros involucrados, en este caso Yustin Arboleda y Jorge Benguché.

Siempre está convocado a la selección de Honduras, nunca juega y Olimpia pone en su sitio a Reinaldo Rueda: "El más destacado"

“Es difícil, hay varios factores tanto que los volantes estén finos como los hombres de frente, no es fácil, a veces esas rachas son negativas y positivas”, cerró.

Honduras se enfrenta el martes a Nicaragua con la tarea de ganar, ya que en casa es prohibido perder puntos en la Eliminatoria.

