El motivo por el que Santi Denia queda descartado para dirigir Honduras y el nuevo candidato que nadie imaginó

LaSelección de Honduras ha descartado a uno de sus fuertes candidatos a dirigir el proceso rumbo al Mundial 2030.

Diario Diez adelanta, que el español Santi Denia habría sido borrado de la listas de candidatos y se ha explicado el motivo que lo aleja de la Bicolor.

“El estratega ibérico está a la espera de recibir una oferta desde la Premier League, ya que su prioridad es dirigir en el fútbol de clubes. Denia considera que este es el momento ideal para dar ese salto en su carrera profesional”, informan.

Ahora bien, dentro de la misma información ha surgido una misma información que detalla que hay un nombre nuevo para dirigir a Honduras.

De Portugal a Honduras, pero hay otra propuesta

“El portugués Rui Jorge es otro de los candidatos finales para dirigir a la Selección de Honduras, estratega que ha estado por más de 10 años con selecciones olímpicas de Portugal. Sin embargo, este DT también es opción en la Selección de Angola. El español Santi Denia quedaría descartado ya que tiene opciones de dirigir a nivel de clubes en Europa”, indica el periodista Julio Cruz.

Todo indica que el nombre del entrenador que vaya a tomar a la Bicolor será extranjero y solo quedan dos en competencia.

Pedro Troglio es el otro que estaría fuera y los postulantes son el español Jesús Casas y Rui Jorge. A menos que surja otro nombre, por ahora se manejan estos.

Francis Hernández, director deportivo de la H, debe tomar una decisión antes de la fecha FIFA de marzo.

