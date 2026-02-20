Alajuelense llega al clásico con un dato contundente que ilusiona y pone en alerta a Saprissa

El Clásico Nacional entre Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense paraliza nuevamente al país este fin de semana en Tibás, en un duelo que siempre trasciende la tabla y el momento futbolístico. Saprissa llega con un impulso renovado desde la llegada de Hernán Medford, mientras que la Liga busca reafirmar su carácter en el escenario más exigente del campeonato. Sin embargo, más allá de la actualidad de ambos, hay un dato que pesa en la previa y que cambia la narrativa.

Alajuelense aterriza en la Cueva con una estadística que no puede ignorarse. Los rojinegros no pierden un clásico desde el 2024. Desde aquella última victoria morada, la balanza se inclinó hacia el lado manudo y la tendencia se consolidó con el paso de los partidos. En enfrentamientos de este calibre, la memoria reciente juega y condiciona tanto en la cancha como en lo emocional.

El dato demoledor a favor de Alajuelense

El dato es contundente: en los últimos ocho clásicos disputados, Alajuelense ganó cuatro y empató cuatro. Es decir, no conoce la derrota ante su máximo rival en ese tramo. Ocho partidos invicto en el pulso más intenso del fútbol costarricense no son casualidad. Hablan de una fórmula que ha sabido imponerse en momentos clave y de una estructura que ha entendido cómo competir en este tipo de escenarios.

Para Saprissa, la estadística representa un reto directo. Más allá de la mejoría reciente en el torneo, el Monstruo carga con la presión de romper esa racha negativa en el enfrentamiento más simbólico del calendario. La Cueva empujará como siempre, pero el antecedente inmediato obliga a redoblar esfuerzos si quiere cambiar la historia reciente.

En el campamento rojinegro, el número alimenta la confianza. Llegar al clásico con ocho partidos sin perder ante el rival de siempre es un respaldo anímico importante, especialmente en semanas donde el rendimiento ha sido cuestionado. En este tipo de partidos, la seguridad mental suele marcar diferencias.

El sábado se escribirá un nuevo capítulo en la rivalidad eterna, pero el dato ya está sobre la mesa. Alajuelense no cae ante Saprissa desde 2024 y suma ocho clásicos sin derrota. Una estadística que ilusiona a la Liga y, al mismo tiempo, pone en alerta a un Saprissa que busca cortar la sequía en el duelo que define orgullos y marca épocas.