Baja confirmada para Jafet Soto: revelan al futbolista de Herediano que tiene todo listo para irse cuando termine el Clausura 2026

En Club Sport Herediano todo parece fluir en la dirección correcta dentro de la cancha. La clasificación anticipada a la final del Clausura 2026 confirmó el gran momento del equipo y lo posiciona como uno de los favoritos al título. Sin embargo, en paralelo a ese presente ideal, empezó a tomar forma una noticia que sacude la planificación del plantel de cara al futuro inmediato.

¿Quién es el futbolista que se va de Herediano?

El nombre que aparece en el centro de la escena es el de Aaron Cruz. El arquero, que había llegado en 2023 procedente de Deportivo Saprissa con el cartel de refuerzo importante, no continuará en el club una vez finalice el torneo. Así lo confirmó la información de Kevin Jiménez, dejando en claro que la decisión ya está tomada.

El contexto de su salida tiene una explicación directa en lo deportivo. Durante este 2026, Cruz perdió completamente la titularidad tras la llegada de Danny Carvajal, quien no solo se adueñó del puesto, sino que además se consolidó como una de las grandes figuras del campeonato. Con ese panorama, las oportunidades para el ex Saprissa se redujeron al mínimo.

De hecho, su participación quedó prácticamente limitada al Torneo de Copa, un escenario muy distinto al que se proyectaba cuando aterrizó en Herediano. En un equipo que encontró seguridad y rendimiento en la portería, la continuidad de Cruz empezó a perder sentido desde lo competitivo, lo que terminó allanando el camino hacia su salida.

Aaron Cruz no seguirá en Herediano. (Foto: Herediano)

Para Jafet Soto, la noticia llega en un momento particular. El club está enfocado en cerrar el torneo de la mejor manera posible, pero al mismo tiempo debe empezar a tomar decisiones estructurales pensando en lo que viene. Y la portería, con Carvajal consolidado, parece ser una de las posiciones donde el panorama ya está definido.

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Más allá de la decisión, la salida de Cruz marca el cierre de una etapa que no terminó de cumplir con las expectativas iniciales. Llegó para ser protagonista, pero terminó relegado en un contexto donde el rendimiento colectivo elevó la vara y dejó poco margen para las rotaciones en puestos clave.

Datos Claves

El portero Aaron Cruz no continuará en el Club Sport Herediano tras finalizar el torneo.

no continuará en el Club Sport Herediano tras finalizar el torneo. Danny Carvajal se consolidó como titular indiscutible, relegando a Cruz al banco de suplentes.

se consolidó como titular indiscutible, relegando a Cruz al banco de suplentes. La salida del arquero fue confirmada por el periodista Kevin Jiménez durante el Clausura 2026.