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Escándalo antes del clásico entre Motagua y Olimpia: Honduras queda conmocionada por el primer reporte de la batalla campal

En las afueras del estadio Nacional Chelato Uclés, hay varios heridos producto de una balacera que generó la suspensión del partido.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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En la previa del Clásico Nacional hubo una gran balacera.
© El HeraldoEn la previa del Clásico Nacional hubo una gran balacera.

El Clásico Nacional de Honduras queda suspendido por los violentos enfrentamientos en las afueras del estadio. Minutos antes del encuentro, hubo varios cruces entre los aficionados de Motagua y Olimpia en los que tuvo que intervenir la policía.

Según reporta el periodista Gustavo Roca, se dio un fuerte tiroteo con varias detonaciones. Entre aficiones se lanzaron piedras que provocaron múltiples lesiones tanto a la fuerza policial como a los propios seguidores de los equipos de la Liga Nacional.

El periodista mencionado agregó que se escucharon más de 50 detonaciones de bala en las calles cercanas al Chelato Uclés. Producto del vandalismo y la balacera, hay al menos “cinco heridos de gravedad” que fueron trasladados a centros de asistencia.

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Circulan varios videos en las redes sociales acerca de la batalla campal entre las barras de ambos equipos. Además, los periodistas que estaban en las inmediaciones del estadio tuvieron que buscar un resguardo debido al peligro de los incidentes.

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No sólo hubo heridos que fueron atendidos por Cruz Roja, sino que también esta batalla de piedras generó varios daños materiales. Los vehículos que estaban en la zona terminaron afectados, especialmente sus vidrios.

Además, las unidades de traslados, tanto de Motagua como de Olimpia, también sufrieron destrucciones. Lo mismo sucedió con el vehículo de Said Martínez, árbitro que tomó la decisión de suspender finalmente el clásico por la violencia.

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