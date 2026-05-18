Ismael Rescalvo está avisado: Santiago van der Putten habla de las indisciplinas en el camerino de la Liga

Mientras que Santiago van der Putten se recupera de su lesión de cara al próximo torneo, aprovechó de tocar un tema delicado.

Comienza una nueva etapa en la Liga Deportiva Alajuelense bajo las órdenes de Ismael Rescalvo, quien tendrá mucho trabajo por delante tras el fracaso en el Clausura 2026, torneo en el que el equipo ni siquiera logró clasificar a las semifinales.

Más allá del nivel futbolístico y de los resultados, durante la campaña también se presentaron episodios de indisciplina dentro del plantel rojinegro, situaciones que pudieron influir en el rendimiento final. Sobre ese tema se pronunció Santiago van der Putten.

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¿Qué dijo Santiago van der Putten sobre las indisciplinas en Alajuelense?

Santiago van der Putten habló sobre los actos de indisciplinas que se pueden presentar en Alajuelense y reconoció que son situaciones incómodas.

Santiago van der Putten – Alajuelense

El defensor explicó que, aunque cada persona piensa diferente, muchas veces los jugadores terminan aprendiendo únicamente cuando viven las consecuencias de sus actos. Sus declaraciones se dieron en entrevista con el periodista Antonio Alfaro Barrantes.

“Cuando veo que un compañero cae en un acción de indisciplina se siente raro, porque yo sé que todo el mundo piensa diferente y uno cree que aprende en cabeza ajena. Pero al final mucha gente aprende hasta que le pasa“, compartió Santiago van der Putten.

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Cabe recordar que Santiago van der Putten sufrió una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha a finales de marzo de 2026, lesión que lo mantendrá alejado de las canchas entre ocho y diez meses.

Datos claves

Santiago van der Putten reconoció que las indisciplinas generan incomodidad dentro del camerino de Alajuelense.

de Alajuelense. El defensor aseguró que muchos jugadores terminan aprendiendo hasta que enfrentan las consecuencias de sus actos .

. Las declaraciones del futbolista fueron dadas en una entrevista con el periodista Antonio Alfaro Barrantes.