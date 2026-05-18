Sale a la luz la verdadera razón de la partida de Joel Campbell de Alajuelense tras hablar con Ismael Rescalvo: “Iba a continuar”

Luego de confirmarse la salida de Joel Campbell en Alajuelense, revelaron que fue lo que determinó que no continuara y no fue lo económico.

La salida de Joel Campbell de Liga Deportiva Alajuelense sigue generando repercusiones, pero en las últimas horas apareció una versión que cambia por completo la lectura de lo ocurrido. Lo que parecía una salida lógica por contrato vencido, ahora tiene un trasfondo mucho más llamativo.

Joel Cambpell no esperaba irse de Alajuelense

Según reveló Kevin Jiménez, el delantero no tenía en mente abandonar el club en este momento. De hecho, el escenario que manejaba su entorno era completamente distinto tras una conversación clave que tuvo días antes con el nuevo entrenador.

El viernes, Joel Campbell dialogó con Ismael Rescalvo y, según se interpretó en ese momento, todo apuntaba a que su continuidad estaba encaminada. El mensaje que recibió fue positivo y no daba indicios de una salida inminente.

Sin embargo, el fin de semana cambió todo. En unareunión interna entre Rescalvo y Carlos Vela, se tomó una decisiónque terminó siendo determinante para el futuro del jugador.

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Ahí se definió que Campbell no continuaría en el equipo, en una resolución que, según las fuentes, no tuvo que ver con temas económicos ni contractuales. No hubo negociación, no hubo diferencias salariales, simplemente una decisión deportiva.

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El lunes por la mañana, el club le comunicó formalmente al futbolista que no seguiría en la institución. Un giro inesperado que tomó por sorpresa al propio jugador y a su entorno, que venían con otra expectativa tras la charla previa.

ver también Alajuelense limpió a Joel Campbell: el futuro del delantero tras los portazos que recibió en Saprissa, Herediano y Sporting

Este detalle cambia completamente la narrativa. Porque deja en evidencia que la salida no fue por falta de acuerdo, sino por una elección directa del nuevo proyecto deportivo que empieza a tomar forma en Alajuelense.

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En la interna, la lectura es clara. El cuerpo técnico y la dirigencia están decididos a construir un plantel bajo una nueva lógica, priorizando ciertos perfiles y dejando atrás otros, incluso si se trata de nombres de peso.

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La decisión también refleja el poder que tiene hoy la figura de Rescalvo, quien ya echó a otro jugador. Más allá de haber llegado hace poco, su voz ya pesa en decisiones estructurales.

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Para el jugador, se abre ahora un nuevo escenario. Con el pase en su poder, tendrá que definir su próximo destino en un mercado que seguramente lo tendrá como uno de los nombres más atractivos.

Datos Claves

Joel Campbell no seguirá en Alajuelense por una decisión exclusivamente deportiva, no económica.

no seguirá en Alajuelense por una decisión exclusivamente deportiva, no económica. Ismael Rescalvo y Carlos Vela decidieron el fin de semana la salida del jugador.

decidieron el fin de semana la salida del jugador. Kevin Jiménez reveló que el delantero no esperaba abandonar el club en este momento.

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