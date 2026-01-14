“Y luego va a llorar”: Piojo Herrera destrozó a Reinaldo Rueda con el dardo más doloroso sobre el Mundial 2026

El pasado 18 de noviembre, la tristeza se apoderó de cada rincón del Estadio Nacional tras la infame edición del clásico centroamericano protagonizado por Costa Rica y Honduras, que finalizó 0-0 y, por ende, con ambas selecciones eliminadas del Mundial 2026.

Con el correr de las semanas, el dolor de los dos pueblos más futboleros de la región fue mermando, pero la herida sigue abierta. Y en las últimas horas, Miguel Herrera, ex técnico de la Tricolor, se encargó de echarle sal al rememorar de forma particular ese episodio que marcó el cierre de las Eliminatorias.

Miguel Herrera le soltó un picante dardo a Reinaldo Rueda

El “Piojo” se despachó en una entrevista con el periodista mexicano Alex Blanco, en la que se le fue encima al por entonces entrenador de Honduras, Reinaldo Rueda, con un duro comentario sobre su postura durante y después de aquel partido que, además, le puso punto final a su carrera.

“Yo voy a la conferencia de prensa y a mí me criticaron, me mató todo el mundo. Pero yo vi la conferencia del técnico de Honduras -y mira que le tengo un gran respeto a Reinaldo, porque ha hecho un gran trabajo muchas veces- y dije ‘no puede ser que a mí me estén matando y nadie le diga nada’“, soltó Herrera.

Llegado este punto, le lanzó un filoso dardo: “Él salió a no perder, porque si él ganaba 1-0 iban directo al Mundial. Salió a apostar a ver si podían hacer un gol, pero estaban los últimos 20 minutos con el teléfono oyendo el otro resultado. Y cuando termina el partido, se da cuenta de que también con el empate estaban eliminados. O sea, salió a no calificar al Mundial. Y luego va a la conferencia de prensa a llorar… no jodas“.

Reinaldo Rueda rompió en llanto tras no poder clasificar a Honduras al Mundial 2026. (Foto: TVC)

“Defiende con creces lo que tienes que buscar. Si yo salgo a atacar y me ganan 1-0 o 2-0, ya… el portero de ellos sacó dos, tres pelotas impresionantes, y fui a buscar el triunfo para ir al Mundial. Pero con el 0-0 quedó eliminado también. Dijo que en toda la eliminatoria iban primeros, nada de eso, ve a buscar el triunfo“, le recriminó el ahora ex DT de Costa Rica.