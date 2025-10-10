Mientras Benguché y Arboleda no pudieron con Waston, Agustín Auzmendi recibe la propuesta que sorprende a Honduras

La selección de Honduras no pudo ante Costa Rica y el partido en el estadio Morazán culminó 0-0 por la jornada 3 de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

En la gran medida por lo que Honduras no pudo marcar fue por Kendall Waston, el defensor fue una completa muralla y no dejó pasar a nada, ni Jorge Benguché ni Yustin Arboleda, dos espigados delanteros pudieron con el tico.

A esto hay que sumarle el bajo rendimiento de estos atacantes, cero goles en tres partidos y si añadimos al Choco Lozano la estadística tampoco mejora.

Antes del partido, un ex seleccionado de Honduras le hizo una propuesta a Agustín Auzmendi, delantero que brilló en el país con las camisas de Olancho FC y Motagua.

El delantero argentino, que puede optar en cierto momento por nacionalizarse si así lo desea, juega para el Godoy Cruz, club al que llegó por todo lo que hizo en el país catracho.

La propuesta a Agustín Azumendi desde Honduras

Todo inició cuando José Escalante propuso una alineación para enfrentar a Costa Rica, y el ex atacante del Motagua le respondió: “¿Y es que ahora sos entrenador también? Fregues”. Entonces el ex mediocampista contestó lo siguiente: “Fregues maje. Ahora querés controlarme el twitter. Saca tu pasaporte papá, que la H te espera“.

Esto ha tomado fuerza ante la falta de gol de Benguché, Arboleda y Choco Lozano. Lo claro es que Honduras no va tener a Agustín, si algún día se dá, para esta eliminatoria.

Lo cierto es que Auzmendi puede comenzar sus trámites próximamente para hacerse hondureño y por qué no estar para las clasificatorias de 2030.

