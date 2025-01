Motagua enfrenta un complicado escenario con la renovación de Rubilio Castillo, quien no tardó en responder a las recientes declaraciones del presidente del club, Eduardo Atala. Durante una entrevista en el programa Minuto 90, Atala afirmó que el delantero ya tiene en sus manos una oferta de renovación, aunque con una reducción salarial debido al desempeño mostrado en su última temporada

El delantero no dudó en defender su posición, señalando que su aporte al equipo merece ser reconocido adecuadamente. Mientras tanto, las declaraciones del presidente abren la puerta a una posible fractura en las negociaciones, dejando en el aire el futuro de una de las figuras más emblemáticas del club.

Con este panorama, Motagua se encuentra en una encrucijada que podría afectar tanto la relación entre jugador y directiva como el rendimiento del equipo en la próxima temporada. Castillo se ha mostrado firme al declarar que solo firmará un contrato si considera que las condiciones son justas.

¿Qué dijo Rubilio Castillo sobre su actualidad en Motagua?

“Diego sabe, creo que ahora que no sigue Rodrigo Auzmendi, que fue fundamental en el título, creo que irme para otro equipo sería complicado y complejo porque el equipo porque necesita un nueve; el camerino está sobrepasando los límites y estoy pidiendo lo justo nada más“, comentó Rubilio Castillo para el Diario Diez.

“Yo dejo el ego por fuera porque si lo tuviera, ya me hubiera ido, no se han vuelto a comunicar conmigo, no sé si ya tomaron su determinación, entonces en ningún momento estoy exagerando con el tema del dinero, ellos me pasaron la propuesta y no la acepté porque venimos de quedar campeones, fui parte fundamental con el equipo, metí ocho goles y sin tantas opciones de jugar siempre apoyé al equipo“, sentenció Rubilio Castillo.

