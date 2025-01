Después de haber sido el campeón del Torneo Apertura 2024, Motagua sabía que tenía la difícil tarea de trabajar en las renovaciones tanto de Rodrigo Auzmendi como la de Rubilio Castillo, ambos jugadores muy importantes para Diego Vázquez.

Durante el mercado de fichajes, hubo varias idas y vueltas entre la directiva y los futbolistas. Motagua logró concretar la renovación de otras figuras como las de Droopy Gómez y Jorge Luis Serrano. Sin embargo, no pudo ni con Auzmendi ni con Castillo.

Ninguno de los dos delanteros continuará vistiendo la camisa del campeón en el Clausura 2025 y se buscarán un nuevo club. De acuerdo a la información del periodista Álvaro De La Rocha, Motagua se quedará sin dos de sus grandes figuras.

Según informó Deportes TVC, la situación de las Águilas Azules con Rodrigo Auzmendi tuvo que ver con la cantidad de años de contrato. El club le ofrecía dos y el delantero argentino quería renovar por un año, algo a lo que no estaba dispuesto. Tampoco hubo acuerdo en las exigencias salariales. Por eso, decidió despedirse a través de sus redes sociales.

El mensaje de despedida de Rodrigo Auzmendi a Motagua

“Motagüense, llegó el momento de decir adiós. Agradezco de corazón haber pasado un año hermoso con momentos increíbles con todos ustedes, donde las cosas fueron de menos a más y sentir el cariño que me han brindado siempre, a todos mis compañeros agradecerles por hacerme sentir como en casa y hacer todo más fácil. A veces no siempre es todo como queremos, seguramente se van a hablar muchas cosas, me voy tranquilo de haber dejado siempre todo adentro de la cancha”, escribió Rodrigo Auzmendi en su cuenta de Instagram.

Y agregó dejando en claro un posible regreso: “También agradecerles a cada persona que trabaja en el club, utileros, cuerpo técnico, staff, directivos por el respeto y por estar siempre a disposición de lo que uno necesita, a la afición que siempre estuvo en las buenas y en las malas. Me voy siendo campeón que para cualquier jugador es un sueño muy grande, todos los momentos que jamás olvidaré los llevaré en mi corazón. Muchas gracias Motagua, seguramente será un hasta pronto”.

