Jerry Bengtson se acordó de Saprissa para dejarle un mensaje a Alajuelense tras el empate con Olimpia en el Morera Soto: “Siempre es lindo”

Olimpia y Alajuelense empataron 1-1 en la agonía del partido que le dio apertura a su serie de semifinal de la Copa Centroamericana 2025. Este cruce, sumamente interesante, fue para los aficionados como una especie de juego final anticipado.

Y tras el encuentro, uno de los que habló fue Jerry Bengtson, quien recordó su paso por Saprissa, donde disputó 39 partidos entre los años 2017 y 2018. En ese tiempo pudo marcar nueve goles, dar cuatro asistencias y fue por eso que le trajo tantas memorias regresar al Estadio Alejandro Morera Soto.

ver también El gol de visitante y lo que advierte Concacaf: ¿qué necesitan Alajuelense y Olimpia para clasificar a la final de la Copa Centroamericana 2025?

“Ahora vamos a ir a nuestras casas para descansar y prepararnos para ese duro partido. Esperamos poder pasar la fase allá. Siempre es lindo volver acá. Creo que venir a jugar acá, en esta cancha, es muy lindo. La gente se siente y creo que va a ser siempre muy especial venir a Costa Rica. Felicito a la gente que vino”, finalizó.

Tweet placeholder

Olimpia lo buscará todo: Jerry Bengtson advierte a Alajuelense para el partido de vuelta

Jerry Bengtson se fue de la cancha a sabiendas de que el partido fue complicado, con el sabor amargo de la victoria casi concretada, pero esperanzado. Incidentes lamentables ocurrieron una vez concretados los 90 minutos de este mismo duelo.

“La verdad es que fue un buen partido, en una cancha difícil. Quiero felicitar a mis compañeros, porque hoy se vino a jugar de tú a tú en una cancha difícil. Olimpia siempre viene a mostrar eso, en cualquier cancha. Queríamos los tres puntos, pero no se pudo. Queríamos la victoria, pero no se nos dio”, explicó el futbolista.

Publicidad

Publicidad

ver también Preocupación en Alajuelense: confirman que un futbolista manudo fue trasladado directamente a un hospital

Olimpia vs. Alajuelense: ¿cuándo se juega la vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana?

La segunda semifinal de la Copa Centroamericana entre Olimpia y Alajuelense será el próximo jueves 30 de octubre en el Estadio Nacional Chelato Uclés a partir de las 8:30 p.m. de Centroamérica (9:30 p.m. de Panamá).