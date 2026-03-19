Luis Palma vive duro momento en Polonia a pocos días de unirse a la Selección de Honduras

El Lech Poznán, equipo en el que juega el hondureño Luis Palma, no pudo concretar la remontada en la Conference League y aunque ganaron 1-2 al Shaktar, quedaron eliminados en los octavos de final del tercer torneo más importante en Europa.

El estadio Henryk Reyman de Cracovia en Polonia fue el escenario del encuentro en el que el equipo del catracho buscaba la remontada tras haber caído 1-3 en la ida ante los ucranianos.

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Palma salió como titular en el encuentro, pero fue sustituido a los 68 minutos, terminando con una calificación de 6.5. En su lugar ingresó el sueco Leo Bengtsson.

Los goles de Lech Poznán cayeron a través de Mikael Ishak que con un doblete ilusionaba al cuadro polaco con avanzar a la siguiente ronda; sin embargo, un autogol de Joao Moutinho apagó las esperanzas.

Luis Palma fue titular y jugó 68 minutos ante el Shaktar. Foto: X Lech Poznán.

Ahora, Luis Palma se concentrará por completo en el juego del domingo ante el Brut-Bet Termalica y con la posibilidad de seguir peleando por el título de la liga en Polonia.

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Posterior a esa fecha, Palma se uniría a la concentración de la Selección de Honduras en Segovia, España, donde se realizará una concentración de al menos 7 siete para preparar el juego amistoso ante Perú.

Este será el primer contacto de Luis Palma con el entrenador José Francisco Molina, quien ya presentó la sorpresiva convocatoria de 26 jugadores para el duelo debut.